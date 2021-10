Na čele se svěřenci kouče Richarda Dostálka drží se sedmibodovým náskokem na trio Varnsdorf, Sparta B a Líšeň. „Je to pro nás super, máme takový polštářek, ale musíme pořád vyhrávat, nemůžeme se dívat dozadu,“ nabádal brněnský útočník Jakub Přichystal.

Jeho dva góly pomohly k cenné domácí výhře 2:1 nad rezervou pražské Sparty, která Zbrojovku pronásleduje. „Přiznám se, že cítím úlevu, když jsme získali tři body proti neskutečně snaživému a velmi době organizovanému soupeři,“ oddechl si Dostálek.

Mimochodem vítěz ankety Trenér měsíce září ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE. Minulý měsíc jeho mužstvo vyhrálo všechny tři duely, na což navázalo i první říjnový den. „Asi budu chodit s rukama nad hlavou,“ usmál se po dotazu, co pro něj ocenění znamená.

Pak pokračoval ve vážnější notě. „Je to zásluha především mužstva a před posledním zápasem jsem hráčům poděkoval, že bez práce, jakou odevzdávají na hřišti, bych ocenění nedostal. Chci poděkovat také realizačnímu týmu, je to týmová práce. Počítám, že mě to bude stát něco do kasy, připravím občerstvení do kabiny,“ uvedl sedmačtyřicetiletý Dostálek.

Jako společný úspěch vnímá jeho ocenění i mužstvo. „Je to celé o lidech, kteří nám připravují servis a věnují se nám od masérů až po trenéry. Snažíme se odvádět maximum a hrajeme za sebe i za klub. Chceme vytěžit bodový zisk v každém zápase, což vyústilo v ocenění trenéra měsíce. Jsme rádi a věřím, že budeme vyhrávat nadále,“ doufal brněnský stoper Jan Štěrba.

NÁLADA JE VÝBORNÁ

Zkušený zadák už dvakrát postoupil s olomouckou Sigmou do nejvyšší soutěže, takže moc dobře ví, jak důležité je chytit začátek. Zbrojovce se úvodní třetina soutěže povedla, klopýtla zatím jen dvakrát. Prohrála 0:2 v Prostějově a remizovala 2:2 s Varnsdorfem, kde mimo jiné ve středu od půl čtvrté odpoledne nastoupí k pohárovému duelu. „Zažil jsem v jiných angažmá, že začátky jsou těžké. Jsme rádi, že jsme zvládli i zápasy, které nebyly podle představ. Dokázali jsme se semknout a dotáhnout je k zisku tří bodů,“ popsal Štěrba.

Po deseti kolech má brněnský celek pětadvacet bodů. „Nálada je výborná, musíme si ji udržet. Důležité je, abychom zůstali ostražití. Každý soupeř se chce vytáhnout na Zbrojovku a porazit tým, který je první. Jdeme na postup, ale musíme ke všem utkáním přistupovat na sto procent. Musíme zvládnout následující pohárové střetnutí a pak zápas s Vyškovem, od toho se dál odpíchnout,“ nabádal Štěrba.

Velkou sílu má brněnské mužstvo především v ofenzivě, vždyť Jakub Řezníček se sedmi góly vládne tabulce kanonýrů, pouze o jeden zásah míň má Přichystal. Mezi nimi se patrně rozhořel souboj o krále střelců soutěže. „Možná to tak bude, ale hlavně jsem rád, že nám to tam oběma padá a vyhráváme. S Řezňou už jsem kdysi hrál, víme, co od sebe čekat, a spolupráce nám zatím jde hodně dobře,“ usmál se Přichystal.

Brňané ovšem mají vyvážené obě strany mužstva. Zatímco s dvaadvaceti góly je zdobí nejlepší ofenziva, s pouhými devíti obdrženými brankami jsou také nejlépe bránícím týmem. „Naši přednost vidím ve fyzické připravenosti, přestože se do nás soupeři snaží bušit, dokážeme to přestát. Naši ofenzivní hráči jsou šikovní na balonu, dovolíme si v zápasech, nebojíme se, dohráváme situace jeden na jednoho, máme centry, krásné balony posílají Bary nebo Ševa,“ vyzdvihl Štěrba spoluhráče Damiána Bariše a Michala Ševčíka. „Víme, že Řezňa je silný na přední tyči, dostává tam míče, plníme automatismy celý zápas a akce z toho vyplynou,“ popsal střední obránce.

Na úspěšnou jízdu Zbrojovky slyší i fanoušci, kterých dorazilo na bitvu s béčkem Sparty přes čtyři tisíce. „Jsme rádi za takovou atmosféru, že si našli cestu na stadion. Fanoušci kluky hnali, vnímali to a po zápase jim šli poděkovat. Je potřeba, aby to fungovalo, chceme předvádět atraktivnější hru po diváky, od kterých zase potřebujeme podporu v domácích utkání,“ doplnil Dostálek.

Zatím to jde, Zbrojovka na stadionu v Srbské ulici ztratila jen dva body.