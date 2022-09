Pro Webera je to tak docela rarita – v jednom přestupním okně zvládl dva přestupy. Jablonecký odchovanec přitom minulé sezony odkopal ve Slezsku, kde hájil barvy Karviné a Třince. Právě v Karviné odehrál i šestadvacet zápasů v nejvyšší soutěži a zaznamenal jeden gól. I proto má stále vysoké ambice. „Stoprocentně se chci do FORTUNA:LIGY vrátit, všichni ve druhé lize se tam chceme dostat,“ řekl už dříve Deníku Rovnost Weber.

Do Líšně přichází střední záložník na trvalý přestup, má především zvýšit konkurenci uprostřed pole. „Naše strategie je taková, že chceme v kádru mít jen naše hráče, které si následně můžeme zobchodovat. Proto nepřivádíme nikoho na hostování, ale vždy na přestup,“ popsal Valachovič.

Podobnou strategii brněnský celek praktikuje už delší dobu, důležitý je pro něj i důsledný skauting. „Není to o tom, že tu budeme sedět a noví hráči přijdou sami. Najezdím mraky kilometrů, mám každý měsíc hromadu nasledovaných zápasů. Ale je to jediná cesta, kterou je dobré jít. Protože když máme hráče na hostování, tak si je mateřské kluby mohou v půlce sezony stáhnout zpět a my s tím nic neuděláme, protože to tak je domluvené ve smlouvě,“ doplnil líšeňský trenér.