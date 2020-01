Je rok 2020 tím, ve kterém se Zbrojovka vrátí do první ligy?

Všichni věříme že jo. Máme druhou šanci se probojovat zpátky mezi elitu a jsem přesvědčený, že to zvládneme.

Naposledy jste hráli 23. listopadu. Chybí vám fotbal?

Trenér nám dopřál delší pauzu, jelikož za sebou máme náročný rok. Vlastně hned po baráži jsme šli do přípravy na novou sezonu. Ale nyní jsme si všichni dostatečně odpočinuli s individuálním plánem. (úsměv)

Co byste říkal na to, kdyby se i v České republice hrálo přes Vánoce jako v Anglii?

Těžko říct. Nikdy to tady takhle nebylo nastavené. Přes svátky jsem ještě nikdy nehrál. Záleželo by na několika faktorech. Podstatnou roli by hrálo klima a především stav hřiště.

Druhá liga začíná 7. března, není pauza příliš dlouhá?

Je to poměrně dost dlouhá doba, v podstatě nějaké tři měsíce. Jarní část pak trvá tři a půl měsíce, takže je to skoro stejně dlouhé, což je zarážející.

Jak náročné je tohle období pro fotbalistu, který tři měsíce nehraje soutěžní zápas? Přípravná klání jsou přece jen něco jiného…

Přesně. Přátelský duel nenahradí ligový, kde je mentální nastavení úplně jiné. Hlavně se hraje o body a také o finanční ohodnocení. Až soutěžní utkání ukáží, jak na tom kdo je. Příprava je o něčem jiném. Hlavně to ovlivňuje třeba to, v jaké fázi zrovna jsme. Jestli v nabírání fyzičky, nebo už se zaměřujeme na herní část.

Jak snášíte zimní přípravu, která je hodně o fyzičce?

Jde snad už o moji sedmnáctou, vlastně osmnáctou. (smích) Je to pořád stejné dokola. Ještě nikdo nevymyslel něco nového. Jde o poctivou práci a o to co nejlépe se nachystat na jaro.

Kouč Zbrojovky Miloslav Machálek je znám svojí náročností na fyzičku. Už jste to nějak pocítili?

Každý trenér má svoje preference a náš má rád dobře fyzicky připravené hráče. Už na podzim něco takového aplikoval, kdy jsme dobíjeli baterky. Ale tohle není vůbec na škodu. Naopak. Na styl hry, který se hraje ve druhé lize, je to jedině ku prospěchu. Tahle soutěž je hodně soubojová a o běhaní, takže pořádná kondice je nesmírně důležitá.

V posledním utkání na podzim jste porazili Pardubice, které jsou první a ztrácíte na ně čtyři body. Jaká je to výchozí pozice do jara?

Určitě pozitivnější než byla. Dotáhli jsme se na čelo. Navíc s Pardubicemi už nebudeme hrát, Duklu Praha a Jihlavu máme doma a pojedeme akorát do Hradce Králové. Každý zápas je důležitý, ale tohle může hrát určitou roli.

Důležité bude zachytit úspěšně začátek jara, že?

Doma máme hned Sokolov, který je sice poslední, ale to nic neznamená. Přes zimu se může dát dohromady a nás nebude čekat nic snadného. To nic nemění ale na tom, že přípravu budeme směřovat na první jarní kolo, abychom ho vyhráli a úspěšně vstoupili do druhé poloviny sezony a šli za svým cílem.