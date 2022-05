V zimní přestávce navíc coby člen rezervního týmu Zbrojovky převlékl dres, když přestoupil do Líšně. A zdá se, že změna mu prospěla. V týmu trenéra Milana Valachoviče dostává příležitosti v základní sestavě. „Jsem na sto procent spokojený. Mám herní vytížení a řekl bych, že v kabině jsem dostal nový impulz,“ liboval si Černín, který na jaře naskočil už do jedenácti druholigových utkání.

Téměř dva metry vysoký hráč se v zápasech pohybuje převážně na pozici defenzivního záložníka, přestože dřív platil spíš za důrazného stopera. „V záloze jsem hrál už v dorostu nebo v momentech, kdy jsem naskakoval do zápasu ze střídačky. Úplně neobvyklé to pro mě není,“ namítl Černín.

Jenže naposledy při výhře 2:0 s Prostějovem odehrál 74 minut vedle Jaroslava Málka v ofenzivní řadě Líšně. „Bylo to pro mě nové a řekl bych, že trochu těžké. V životě jsem takový post nehrál a připravit se na něj tak rychle nejde. Běhá se tam jednou tolik než na šestce a všechno se směřuje spíš dopředu, i když jsem měl taky defenzivní úkoly,“ přiblížil Černín.

Jako skoro podhrotový hráč se proti Hanákům dvakrát dostal i ke střele z hranice pokutového území. V obou případech však neuspěl. „Normálně se do takových šancí nedostávám a možná moje řešení taky podle toho vypadalo,“ usmál se Černín a pokračoval: „Je to pro mě nezvyk, míč jsem si zpracoval a hned vystřelil. Ani jsem ty situace neviděl na videu, takže nevím, jestli jsem je měl vyřešit líp.“

Přesto se v této druholigové sezoně v líšeňském dresu radoval už ze dvou vstřelených branek. Obě dal z hrotu útoku, kam ho Valachovič posílá pokaždé, když jeho tým v závěrečných minutách výsledkově zaostává. „Vím, co na stopery platí, protože na té pozici jsem často hrál. Je to pro mě tedy daleko jednodušší. Gólů jsem mohl dát ale ještě víc, šance jsem měl,“ litoval Černín.

K experimentům v sestavě dohánějí kouče Valachoviče hlavně absence hráčů. Proti Prostějovu kromě dlouhodobě zraněného Bronislava Stáni chyběli záložníci David Machalík a Marek Matocha. „Je to určitě znát. Prvních pět zápasů jsme hráli ve stejné sestavě a zvykli si na sebe. Od té doby vždycky aspoň jeden třeba kvůli žlutým kartám vypadl ze hry a pořád to lepíme. Zatím to ale jde,“ poznamenal Černín.

I on si už odpykal jednozápasový trest za čtyři žluté karty. Poslední napomenutí dostal před dvěma týdny proti Táborsku za nesportovní reakci kvůli neodpískanému faulu. „Zachoval se debilně. Byla to od něj hrubá nedisciplinovanost,“ reagoval tehdy po zápase Valachovič.

Líšeňští i přesto jsou v tabulce na druhém místě a bojují o baráž o postup do nejvyšší české soutěže. Před třetí Vlašimí mají náskok jednoho bodu, čtvrtá rezerva pražské Sparty a pátá Opava na ně ztrácí dva body. „Máme to ve svých rukou,“ zdůraznil Černín tři kola před koncem soutěže.

Brňané k dalšímu zápasu zavítají v sobotu na hřiště jedenácté Příbrami. Zápas začne v pět hodin odpoledne.