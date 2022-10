Překvapuje. Na to, jaký měla los, tak chytla začátek a je v laufu. Je to překvapení asi pro všechny. Očekával jsem, že nebude někde vzadu, ale určitě jsem teda nepředpokládal, že bude první. Neříkám, že mě mrzí, že už v Líšni nejsem, nějak jsem se posunul, ale trochu klukům závidím, musí mít pohodu v kabině.

Jak vzhledem k okolnostem zatím hodnotíte své angažmá v Karviné?

Zatím je to špatné. Ze začátku jsme i vítězili a pravidelně jsem hrál. Pak jsem ale na pár kol i vypadl ze základní sestavy, trenér to hodně točí, nemůžeme najít optimální formu a sestavu. Takže co se týče chodu klubu, je vše super, jsem spokojený, ale pak přijde zápas a zase je to špatné. Z mé strany i týmově.

Zatím je sezona Karviné jak na houpačce, kde je hlavní problém neustálených výkonů?

Právě jak se nedaří, tak trenér pořád mění sestavu a nemůžeme se prostě sehrát. A pak je problém v defenzivě. Nemyslím teď jen hru obranné čtyřky, ale celkově bráníme špatně a dostáváme laciné góly. Asi je to i o tom, že přestože na nás vedení nijak netlačí, tak cítíme ten tlak, a to dělá hodně. Je to velký rozdíl oproti tomu, když jsem hrál v Líšni, všichni jsou teď na nás nahecovaní. Přeci jen jsme exligový mančaft, takže v tom je to takové těžší.

Zdroj: Youtube

Kde je hlavní příčina toho, že nedostáváte v posledních utkáních šanci v základní sestavě? Ovlivnila to už červená karta z druhého kola proti Vlašimi?

Nakonec kluci i v deseti to utkání proti Vlašimi otočili a vyhráli, takže to nemělo takový vliv. Pak jsem sice kvůli trestu nejel do Příbrami, ale další utkání jsem odehrál celé a vyhráli jsme. Prostě se poté ale přestalo dařit, vše se to asi zlomilo tou prohrou s béčkem Olomouci. Vedli jsme u nich 2:0, ale stejně prohráli a od té doby máme jedinou výhru. Zápas na Sigmě odstartoval i to, že pak už jsem nedostával tolik příležitostí.

Jak se těšíte na sobotní utkání, kdy se poprvé po odchodu vrátíte do známého líšeňského prostředí?

Hrozně se těším. Hlavně na kámoše, bude to asi vyhecovaný zápas. (směje se) Líšeň je první, takže určitě mám velká očekávání.

Co očekáváte od utkání?

Sám nevím, myslím si, že Líšeň spíš na nás bude čekat a bude chtít chodit do brejků. Připravujeme se, že budeme hrát do plných, ale třeba to na hřišti bude úplně jiné. Věřím, že přijde hodně lidí a bude to super.

Budete karvinskému kouči Tomáši Hejduškovi k ruce při taktické přípravě na Líšeň?

Asi se mě trenér zeptá na nějaké hráče, tak řeknu poznatky, co jsem vysledoval, když jsem v Líšni hrál. Přes koho by se dalo projít, kdo je naopak dobrý. Asi mu něco poradím. (usmívá se)