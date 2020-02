Už ve třetí minutě rozehrál Vaněk rohový kop, po němž brněnští fotbalisté otevřeli skóre, ve 35. minutě pak proměnil penaltu. „Přinesl invenci, kvalitu, přihrávky za obranu. Nebyl zraněný a odtrénoval vše, ale byl to pro něj první zápas od listopadu, nemůžeme od něj čekat superlativy. Musíme chvilku počkat, až se dostane do zápasového tempa,“ podotkl brněnský kouč Miloslav Machálek.

Osminásobný český reprezentant od úvodního hvizdu hýřil aktivitou, měl chuť do hry. „Myslím, že jsem dobře nachystaný. Trenér už ví, co ode mě čekat. Myslím, že si rozumíme. Mluvíme spolu a chceme to stejné, oba pomoct Zbrojovce a udělat postup do první ligy,“ řekl Vaněk.

Přitom po skončení podzimu vše nasvědčovalo tomu, že tvořivý záložník přestoupí do zahraničí. Jenže žádný odchod se nekonal a Vaněk podepsal v Brně kontrakt do června 2022.

Opět tak řídí hru Zbrojovky. „Na hřišti si vyhovíme, přijde mi, že jsme podobní, klidně si vynadáme, když uděláme něco špatně. Ondra je vůdčí osobnost mančaftu i na hřišti, někdo to musí převzít. Předtím to byl Megy, Eis je zraněný (Lukáš Magera a Pavel Eismann – pozn. red.). Je to Ondra a vychází to, takže proč ne?“ prohlásil brněnský záložník David Krška.

Po skončení podzimu se přitom kouč Machálek vyslovil, že pokud Vaněk zůstane, musí přidat. „Šlo o konstatování, že kdyby fotbalista jeho kvalit hrál s větším úsilím, bude v této soutěži mimořádný. Můj názor je, že Ondra na podzim hrál, co potřeboval a co mu stačilo, nebyla tam nadstavba. Když ji přidá, bude mimořádný hráč,“ povídal Machálek po duelu s Podbrezovou.

Vaněk dokazoval, že svými překvapivými přihrávkami a přesnými centry umí překonávat i zdánlivě neprostupnou obranu. Ovšem v některých situacích se na něj spoluhráči spoléhali až příliš. „S tím jeho role souvisí, chceme po něm, aby tohle zabezpečil. Na druhou stranu jde o pohyb ostatních hráčů. Některé věci byly v pořádku, jiné ne,“ poznamenal Machálek.

Drtivou většinu útoků tak zakládal Vaněk, ať už z hloubi obrany, nebo při kombinaci před pokutovým územím soupeře. „Nastupuje uprostřed zálohy a jelikož je běhavý, fotbalový, chce hrát. Proč mu balony nedávat? Chceme hrát všechno rychle nahoru a Ondra vidí hru, má naučené balony a umí je tam dávat. Je blbost, aby se hrálo jinak než přes něj,“ poznamenal záložník Krška.