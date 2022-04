„Hrozně mě to štvalo, protože bylo těžké se dostat do rozjetého týmu, který poslední dva roky hraje vršek druhé ligy. Dělal jsem přesto maximum, abych hrál. Jenže od doktorů jsem měl zprávy, že mi hrozí i operace,“ hlásil třiadvacetiletý záložník.

Při remíze 2:2 s Ústím nad Labem si totiž v úvodním duelu jarní části sezony při souboji s protihráčem nešťastně zlomil prst na ruce. „Natahovali mi ho a dávali do správné pozice. Bylo to hodně nepříjemné a měl jsem prst v sádře. Sice jsem s tím trénoval, ale hledali jsme neustále řešení, abych už mohl naskočit do zápasu,“ pravil brněnský rodák.

Po téměř měsíční vynucené pauze si připsal prvních šest minut při porážce 2:4 s pražskou Duklou. Do základní sestavy se vrátil až za další tři týdny, když minulý víkend líšeňští fotbalisté remizovali na domácím hřišti s Opavou 1:1.

Ulbrich odehrál třiaosmdesát minut s mohutným obvazem na ruce. „Doteď mám prst nateklý a není ještě v pohodě. První tři týdny to bolelo víc, ale teď jsem ve fázi, kdy už mě zranění tolik nelimituje. Po delší době jsem si zahrál větší část zápasu, za což jsem hrozně rád. Doufám, že v tom budu pokračovat,“ přál si.

Na jaře dosud nastoupil výhradně na pozici pravého halva, kde ho líšeňský kouč Milan Valachovič vyzkoušel několikrát už v zimní přípravě. „Primárně jsem ale ofenzivní záložník, možná zvládnu i defenzivního,“ zdůraznil Ulbrich a pokračoval: „Jsem ale rád, že mě trenér staví a vždycky udělám maximum, abych týmu pomohl.“

Při absenci zraněného křídelníka Bronislava Stáni se tak stal jednou z variant na kraj hřiště. „Je to pro mě velká změna, protože už mám naučené nějaké návyky ze středu zálohy a je to určitě něco jiného jak v nabídce, tak i v pohybu. Myslím ale, že postupem času se na to dá zvyknout a rychle se to naučím,“ uvedl Ulbrich.

Ten zamířil do Líšně loni v létě. Do jihomoravské metropole se vrátil po pěti letech, které strávil nejprve v Liberci a poslední tři roky také v třetiligovém Písku. „Tahle angažmá mi dala hrozně moc zkušeností a potkal jsem při nich plno fajnových lidí. Dokonce mě trénoval taky Jindřich Trpišovský a něco jsem se od něj naučil. Potkal jsem se i s Vladimírem Coufalem, který teď kope v Anglii za West Ham,“ líčil nadšeně Ulbrich, jenž trénoval dvě sezony s prvním týmem prvoligového Liberce.

Do severočeského celku odešel už v osmnácti letech ze Zbrojovky, v níž prošel mládežnickými kategoriemi. „Začátek byl pro mě docela šok, protože jsem byl takový hrozně spojený s rodinou a prvně jsem si to ani neuměl představit. Pak jsem si ale zvykl, osamostatnil se a nakonec všechno bylo v pohodě,“ popsal Ulbrich přesun do téměř tři sta kilometrů vzdáleného města.

Po pětiletém fotbalovém dobrodružství v Čechách putoval zpět na jižní Moravu. „Když jsem byl naposledy v Písku, chtěli jsme postoupit z České fotbalové ligy, ale zbrzdil to koronavirus a soutěže se nakonec zastavily. V tu chvíli jsem se rozhodl, že chci bydlet zase doma u rodičů a vrátit se do Brna. Za tohle rozhodnutí jsem rád, protože s Líšní jsme na vršku druholigové tabulky,“ pochvaloval si Ulbrich.

Jenže Brňané momentálně nevyhráli čtyři soutěžní zápasy v řadě a v tabulce se nacházejí na čtvrté pozici. Další utkání odehrají v sobotu od pěti hodin odpoledne na domácím hřišti se dvanáctým Táborskem. „Bohužel poslední výsledky nejsou úplně optimální, ale myslím si, že když předvedeme výkon jako prvních šedesát minut proti Opavě, urveme tři body a vrátíme se na vítěznou vlnu,“ burcoval Ulbrich.