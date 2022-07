Brněnský klub se proto poohlížel po kvalitních posilách, jednou z nich má být i pětadvacetiletý Slovák Adam Laczkó. Vytáhlý stoper sice proti ostravskému Baníku nastoupil v základní sestavě, kontrakt ale ještě podepsaný nemá. „Je to v jednání, protože mu skončila smlouva ve Slovanu Bratislava, takže mu nic nebrání v příchodu k nám. Ale ještě není nic dotaženého,“ prozradil líšeňský lodivod.

Nic neodchodím, chci si vybojovat smlouvu, říká Falta o hostování v Brně

Druholigový celek v posledních dnech řešil i personální krizi na postu gólmana. Po minulé sezoně v Líšni skončil Jan Vítek, nedávno se zranila dlouhodobá jednička Vlastimil Veselý. Na testy proto přichází dva brankáři – devadesát minut proti Baníku odchytal Ukrajinec Vadym Shevchuk, ve středu se k týmu připojil i Tomáš Vajner z Jablonce. „Chceme mít tři kvalitní brankáře. Shevchuk má sice ještě na rok smlouvu v Petržalce, ale vedení klubu mu nebrání v odchodu. Je tady s námi na týden, proti Baníku se předvedl dobře,“ chválil Valachovič.

Líšeňský trenér chce v následujících dnech především vidět nové hráče v zápřahu, zároveň bude zkoušet nové taktické věci. „Hodláme i v dalších zápasech testovat součinnost mezi stopery, protočí se tam Adam Laczkó, Michal Jeřábek a Jakub Černín. Ještě pořád jsme ve fázi zkoušení, od příštího týdne budeme více pracovat na taktice,“ vylíčil.

Už v sobotu čeká Líšeňské přípravný zápas v Prostějově, poté klub zamíří na tradiční soustředění do Mikulova. Tam bude dál pilovat taktické novinky v ofenzivě. „Udělali jsme trochu změnu a při přepnutí do útoku se snažíme přecházet do formace 4-3-3. Chceme totiž více využívat křídelní hráče, máme tam rychlého Pavla Sokola a Guye Retena Elekanu, pravidelněji už nastupuje i Tom Ulbrich, který hrál velmi dobře proti Baníku,“ pověděl Valachovič.

Právě výkon proti svěřencům Pavla Vrby se Valachovičovi zamlouval, i přes obdržené dvě branky chválil především defenzivní činnost. „Defenziva je pro nás důležitá, máme naši hru hodně postavenou směrem odzadu. Musím vyzdvihnout oba krajní obránce, David Pašek proti Ostravě odehrál výborný zápas, Milan Lutonský to samé. Škoda jen těch chyb před inkasovanými góly, tím jsme je posadili na koně,“ zrekapituloval.

OBRAZEM: Líšeňští v přípravě nestačili na Baník, k týmu se připojily tři posily

Spokojený však líšeňský trenér nemohl být s útočnou hrou, na listinu střelců se nikdo z domácích nezapsal. Vázla především součinnost uprostřed hřiště, Marvani se do šancí dostávali převážně po akcích z krajů hřiště. „Musíme se trochu zamyslet, jak se prosadit v ofenzivě, protože jsme spálili čtyři obrovské šance. To nás v lize může stát lepší výsledek i body,“ dodal Valachovič.

Do jediného domácího zápasu v přípravě už naskočil i Pavel Vandas, který Líšeňské posílil z Vyšehradu, na několik dní však vypadl z tréninku kvůli zlomenému prstu na ruce. Do utkání naopak nenastoupil Adrián Čermák. „V zápase proti bratislavskému Slovanu ho trefil protihráč do kolene a měl to nateklé. Byl na vyšetření, které ukázalo, že tam není nic vážného, takže se od pondělí znovu zapojí do plného tréninku,“ objasnil líšeňský trenér.

Nové tváře v Líšni



Adam Laczkó

Pozice: stoper

Věk: 25

Poslední klub: Slovan Bratislava U21



Vadym Shevchuk

Pozice: brankář

Věk: 23

Poslední klub: Petržalka



Tomáš Vajner

Pozice: brankář

Věk: 22

Poslední klub: Jablonec B