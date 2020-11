Zatímco v neděli v duelu s Viktorií Žižkov z penalty jen zmírnil prohru 1:3, tentokrát v 83. minutě měl za úkol zajistit vedení. Nervozitu zvýšil fakt, že po faulu na Jana Silného se chvíli kvůli dohadům s rozhodčím a poradě brankáře s asistenty vyšehradského trenéra chvíli nehrálo. Přesto Málek uspěl. „Musím přiznat, že jsem měl nervy. Není příjemné tak dlouho čekat, navíc byla opravdu zima. Celou dobu jsem si říkal, kam to kopnu, nakonec jsem strany vystřídal,“ uvedl devětadvacetiletý hráč.

Ten totiž o pět minut dřív rovněž z penalty srovnal na 2:2, když poslal míč k pravé tyči. A v letošní sezoně zaznamenal už šest branek, z pokutového kopu se trefil pětkrát. „Dokud se budu trefovat, kopu je dál,“ usmál se Málek.

Jeho tým přitom prohrával v utkání s posledním celkem tabulky už od páté minuty. „V úvodu jsme trochu zamrzli, zůstali jsme tam stát jak opaření a dostali gól. Pak jsme si ale za těch pětaosmdesát minut nezasloužili doma ztratit body. Začali jsme je přehrávat,“ řekl líšeňský kouč Milan Valachovič.

K obratu nasměroval Líšeň v 68. minutě kapitán týmu Ondřej Ševčík, na 4:2 pak zvýšil střídající Martin Rolinek. „Kluci předvedli fantastický závěr. Změnili jsme rozestavení na tři útočníky, šli jsme do ultrarizika a myslím, že jsme nakonec zaslouženě vyhráli. Měli jsme víc sil a větší chtíč s výsledkem něco udělat,“ poznamenal Valachovič.

Vyšehrad tak v letošní sezoně dál čeká na první výhru a s jedním bodem je poslední. „Jsem spokojený s přístupem a výkonem hráčů, protože nejsme v lehké situaci. Měli jsme dobrý vstup do utkání a pak jsme víceméně bránili, protože jsme věděli, že jiná cesta tady nevede. Musíme hrát to, na co máme. O obratu ale rozhodly dvě penalty, ke kterým se nechci vyjadřovat,“ smutnil vyšehradský trenér Michal Zach.

Líšeň se po devíti odehraných zápasech nachází v tabulce na třetím místě se ztrátou pěti bodů na vedoucí Hradec Králové. „Před sezonou jsme si řekli, že se zachráníme. Teď jsme si ale dali laťku hrozně vysoko. Chceme být na podzim jasně do trojky, proto jsme museli urvat tři body a poslední dvě kola se nám budou hrát zase líp,“ dodal Málek.

Brňané odehrají další druholigové utkání v sobotu na hřišti Táborska.

Líšeň - Vyšehrad 4:2 (0:1)

Branky: 62. O. Ševčík, 78. a 83. Málek (obě z pen.), 90+2. Rolinek – 5. Králíček, 68. Dočekal.

Rozhodčí: Petřík – Dobrovolný, Batík.

Žluté karty: 80. T. Machálek – 42. Laňka, 77. M. Černý, 81. Dočekal, 81. Drobílek.

Líšeň: Veselý – Pašek, Jeřábek, O. Ševčík (C), Lutonský – Kučera – T. Machálek (90. Bednář), Málek, Matocha (74. Szotkowski), Krška (74. Rolinek) – Silný (83. Minařík).

Vyšehrad: Babka – Laňka, Šandera, Dočekal, Košút – Alexandr, Kubala – Čejka (46. Januška), Drobílek, M. Černý (C) (85. Kříž) – Králíček (65. Vandas).