A právě šestadvacetiletý zadák za Kučeru na pozici defenzivního záložníka zaskočil ve třetím kole FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY proti Ústí nad Labem. S ním Líšeň remizovala 0:0. „Že může tahle varianta přijít, jsem se dozvěděl dva dny před zápasem. Dřív jsem tam hrál, ale to už je taky pět let zpátky. Jsem teď sice spíš pravý obránce nebo stoper, ale nebráním se ničemu. Jsem docela univerzál a kam mě trenér postaví, tam odvedu maximum,“ zdůraznil Jeřábek.

Ten se tak zařadil do středu zálohy ke stabilní dvojici Jaroslavu Málkovi a Marku Matochovi. „Pokyny byly jasné, měl jsem sbírat odražené balony, vyhrávat hlavy, držet prostor před stopery a krýt záda Jardovi a Matymu,“ přiblížil Jeřábek.

Líšeňská defenziva udržela v utkání se severočeským celkem první nulu v sezoně, naopak však také poprvé nevstřelili Brňané gól. „Je pozitivní, že jsme branku nedostali, ale měli jsme ji dát, protože situace na to byly. Doma se musí jednoznačně vyhrát, když máme čtyři vyložené šance. Dva body proto chybí,“ hlesl Jeřábek.

Do velkých gólových příležitostí se z líšeňského celku dostali Erik Otrísal, Marek Matocha, David Krška nebo Martin Rolinek. Asi vůbec tu největší zaznamenal Šimon Chwaszcz. „Měl z malého vápna otevřenou celou bránu, sjelo mu to. Asi chybělo trochu štěstí, možná i koncentrace,“ zamyslel se Jeřábek.

Líšeňští jsou po třech utkáních stále bez prohry a v tabulce se nacházejí s pěti body na sedmém místě. „Začátek sezony pořád ještě je, teď máme těžké dvojutkání, jedeme do Vlašimi a pak doma máme Zbrojovku, může se to tak celé ještě pokazit. Co jsme ale už odehráli, z těch zápasů jsme měli vytěžit víc bodů, protože ve Vyškově dostat v 90. minutě gól na 1:1? To si musíme pohlídat. Zápas s Ústím bereme taky jako ztrátu, protože jsme byli jasně lepší,“ podotkl Jeřábek.

Navíc na domácím stadionu v Kučerově ulici neprohrála Líšeň už šestnáct zápasů v řadě. „Už jsme se o tom s klukama bavili, že jsme si doma udělali takovou nedobytnou tvrz. Minulý rok na podzim jsme ještě vůbec neřešili, že se doma neprohrává. Pořád jdeme zápas od zápasu a každý chceme zvládnout, teď se ale na to samozřejmě díváme, že máme nějakou šňůru a chceme ji natáhnout co nejvíc,“ dodal Jeřábek.