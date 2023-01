Určitě je, týmu se dařilo. Na jaře se nám povedlo zachránit a teď jsme na druhém místě, což před začátkem soutěže nikdo nečekal. Sešla se tu dobrá parta, která táhne za jeden provaz. Někdy se dařilo víc, někdy míň, ale to je normální. Osobně jsem spokojený s tím, že jsem ze sebe celý rok dostával maximum a že jsem si splnil některé své cíle.

Kolik vlastně jste toho v mužském fotbale před příchodem na jižní Moravu odchytal?

Pár startů ve druhé a třetí lize jsem měl, ale moc toho nebylo. Byl to jeden z hlavních důvodů, proč jsem do Vyškova šel. Chtěl jsem se fotbalově posunout a klub mi dal šanci pravidelně chytat druhou ligu. Věřím, že spokojenost je na obou stranách.

Jaké představy jste měl o Vyškově jako fotbalovém klubu a městě samotném?

Především jsem tu viděl možnost pravidelně sbírat zkušenosti a prosadit se v dospělém fotbale co nejdřív. Přiznám se, že o městě jsem nevěděl nic, o klubu ale ano. V reprezentaci U19 jsme se potkávali s Davidem Jamborem, který zde hrál, takže představu jsem měl.

A co rozhodlo, že po půlročním hostování jste se rozhodl pro další půlrok?

Po prvním půlroce jsem měl jasno. Trenéři měli zájem abych zůstal, a to pro mě bylo při rozhodování nejdůležitější. Cítil jsem, že tím, že pravidelně chytám se zlepšuju a bylo by dobré pokračovat. Sedět v první lize na lavici náhradníků by mi nic nedalo a ani nebavilo. Slavie s tím souhlasila a já jsem rád, že jsem mohl ve Vyškově zůstat.

Hrála v tom roli nějakou otcova reprezentační brankářská minulost, dal jste na jeho rady, nebo to bylo ryze vaše rozhodnutí?

S tátou máme skvělý vztah a mluvím s ním o všem, takže určitě byl jeden z těch, se kterými jsem to probíral. Pamatuji si, že když jsem se poprvé dověděl o nabídce Vyškova, dali jsme si sraz v jedné hale na badminton a o přestávkách hry jsme to probírali.

Určitě jste s otcem probírali vaše fotbalové vybavení. Co jste tehdy potřeboval na hostování ve druhé lize zlepšit? Sám sebe je těžko hodnotit, ale zkuste vystihnout, jak a proč se to podařilo.

Vždy je co zlepšovat. Celý rok jsem hodně trénoval a díky tomu jsem se v některých věcech posunul. Největší rozdíl je ale podle mě v sebevědomí. Když jsem do Vyškova přišel, měl jsem ve druhé lize pár startů. Po půl roce jich bylo čtrnáct a teď jich je zhruba třicet. Neříkám, že je to nějaké velké číslo, ale už vím, proč se říká, že hráč roste hlavně odehranými zápasy. Řešení zápasových situací, to vám žádný trénink nenahradí. A s počtem zápasů přichází zdravé sebevědomí. To na lavičce nezískáte.

Které zápasy vám vyšly nejlépe a na které byste nejraději zapomněl?

Těch méně povedených naštěstí moc nebylo a už jsem je opravdu zapomněl, takže vlastně ani nevím které to byly. (úsměv) Vždy si z nich něco vezmu, ale neřeším je. Mezi vydařené bych zařadil třeba zápasy s Opavou nebo Jihlavou, pohár v Jablonci nebo výhra s Francií v kvalifikaci na Euro U19, kam se nám bohužel nakonec o skóre nepodařilo postoupit. To mě mrzí moc, protože tým jsme na to měli. Rád jsem i za první start v jednadvacítce proti Norsku.

Vaši spoluhráči říkají, že mužstvo k výsledkům táhla hlavně skvělá parta. Vyškov je vaše první mužská štace, takže asi těžko můžete srovnávat, ale v čem vám tahle soudržnost týmu pomáhá nejvíc?

S tím souhlasím. Máme poměrně dost mladých hráčů, ale zároveň i kluky kteří už mají něco za sebou. Tým je dobře poskládaný a parta je skvělá. Vždy když přijde někdo nový, tak rychle zapadne, bez ohledu na to odkud je. Stejné to bylo i u mě. Když se někde necítíte dobře, je pak těžké podávat dobré výkony.

Určitě jste už v dorostu Slavie a pak v reprezentaci měli speciálního trenéra brankářů. Je nějaký markantní rozdíl v této odborné přípravě už mezi muži a konkrétně v práci nynějšího Rostislava Horáčka?

Když si vezmu všechny předchozí trenéry, tak samozřejmě každý je jiný. Nějaký styl trénování vám vyhovuje víc, nějaký míň. S trenérem Horáčkem jsem si sedl skvěle, a to i po lidské stránce. Dá se s ním bavit o všem, a hlavně mluví vždy na rovinu. Takové lidi mám rád a vážím si jich. Ve fotbale toho zažil hodně a trénoval spoustu dobrých prvoligových brankařů. Jsem rád, že mám možnost s ním spolupracovat.

Vyškov má hodně blízko k první lize. Pokud by se tak stalo, pokračoval byste tady? Dá se čekat, že v tom případě asi přijde nabídka z většího klubu. A co kdyby byla dokonce ze Slavie? Třeba na pozici dvojky. Kdyby byla na pozici jedničky, asi byste neměl co řešit…

To je hodně daleko a druhá polovina sezony bude ještě velice náročná. Pro mě je cílem udržet si výkonnost a pomoci týmu co nejvíce. Na co to bude stačit, to se uvidí po konci soutěže. Moje další rozhodování bude záležet na variantách, které budou, ale jak jsem už zmiňoval, priorita je pro mě možnost pravidelně chytat. To platí i pro Slavii, na druhou stranu jsem jejím hráčem a musím respektovat i její rozhodnutí.

Určitě jste sledoval výkony brankářů na mistrovství světa a asi je i studoval, rozebíral. Co nejvíc a o koho jste si pro sebe vybral?

Zápasů jsem viděl dost, ale tím, že ty TOP gólmany často sleduju i v průběhu sezony, tak je mám docela nakoukané. Kdybych měl letos někoho vyzdvihnout, tak určitě Martinéze. V důležitých chvílích podržel, skvěle četl hru, sbíral centry, výborné nohy… za mě TOP a jen to podtrhl tím, co pak chytil v poslední minutě prodloužení ve finále. Nebýt něj, bylo hotovo a mistrem světa se stala Francie.

Jak celkově hodnotíte mistrovství světa? Vyhrál váš favorit?

Já byl moc spokojený. Některé zápasy měly vše, co na mistrovství světa čekáte. Kvalitní výkony jednotlivců, atraktivnost, napětí, myslím že fanoušci si přišli na své. Třešničkou pak bylo finále, u kterého jsem rád, že skončilo tak, jak skončilo. Argentina v čele s Messim si to za celý turnaj zasloužila. Musím se přiznat, že jsem fandil i Portugalcům. Hlavně díky Ronaldovi, tomu jsem to přál také.

Jak vidíte své šance zachytat si v hlavní reprezentaci, nebo třeba i na světovém šampionátu?

To je asi sen každého kluka, co hraje fotbal. (úsměv) Takže kdyby se to někdy povedlo, tak by to znamenalo, že kariéra byla úspěšná, protože ve fotbale toho o moc víc dokázat nejde.

Vedete si statistiku zápasů – vychytaných nul?

Nemůžu říct, že bych si to zapisoval, nebo nějak extra řešil. Když hodnotím sebe, tak mě vždycky zajímá můj celkový výkon. Samozřejmě, čím lepší je, tím větší je šance na nulu. Někdy se to ale sejde tak, že i když je výkon dobrý, tak z toho nula být nemusí a naopak.

Jak vlastně vypadá váš běžný týdenní režim? Zbývá vám čas na koníčky?

Času moc není. Ať už je sezona nebo máme zrovna volno, stále jsem na tréninku. Mám cíle, které si chci splnit a vím, že bez toho to nejde. Každou letní nebo zimní přestávku trávím v posilovně u kondičního trenéra Lukáše Stránského. Trénujeme spolu každý den plus se domlouváme, co a jak často v týdnu ještě udělat. Tréninky s ním jsou komplexní, náročné, ale hodně z nich pak čerpám. Jsem rád, že se mi věnuje. Trénujeme spolu tak čtyři nebo pět let a poslední tři roky jsem nebyl, ať už v létě nebo v zimě, nikde na dovolené. Je to jediné období, když spolu můžeme trénovat intenzivně a cítím, že během těch cca čtyř pěti týdnů se vždycky hodně posunu, jak po silové, tak i fyzické stránce.