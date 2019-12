Jenže nečekaný úspěch s sebou přináší i nové starosti. O opory klubu z východu Brna se totiž zajímají jiné celky, ať už ze špičky druhé nejvyšší soutěže nebo první ligy. „Někdo se začíná ozývat, zatím to není vyloženě aktuální,“ potvrdil Hladiš, který se připravuje na odchody. „Jestli někoho pustíme, musíme mít náhradu,“ doplnil.

Výrazně zaujal například útočník Jan Hladík, který se na podzim pětkrát zapsal mezi střelce. „Nějaká komunikace s kluby proběhla, ale nic podepsaného nikde nemám. Koho by nelákala první liga nebo ambiciózní druholigové kluby, které chtějí postoupit. Byl by to zase krok dopředu,“ sdělil včera Hladík Deníku Rovnost.

Podzimní čísla Líšně

- Nejvíc odehraných minut: 1440 – Čermák, 1423 – Machálek, 1350 – Hladík, 1346 – Reteno Elekana, 1324 – Hlavica, 1260 – Šustr, 1250 – Jeřábek, 810 – Bačo

- Nejvíc branek: 6 – M. Vintr, 5 – Hladík, 4 – Machálek, 3 – Reteno Elekana, Zikl, 2 – Krška, Jeřábek, Čermák

- Nejvíc žlutých karet: 7 – Hlavica, 5 – Jeřábek, 4 – M. Vintr, Hladík, 3 – Bačo, Čermák, 2 – Suchý, O. Vintr, Minařík, Machálek

- Červená karta: 1 – Hlavica

- Vychytané nuly: 3 – Šustr

O šestadvacetiletého forvarda usiluje například Opava. „Nějaká jednání s Opavou můžu potvrdit. Je toho víc, ale mám do konce června podepsanou smlouvu v Líšni. Uvidíme, jestli se kluby domluví,“ řekl Hladík.

Ten přitom v létě už nepočítal s profesionální kariérou. „Chtěl jsem s fotbalem skončit, měl jsem práci, ale pak přišla nabídka od Líšně a vůbec mě nenapadlo, že bych šel ještě do nějakého většího klubu,“ potěšilo Hladíka.

Úspěšný půlrok prožil také obránce a líšeňský kapitán Jan Hlavica. „Samozřejmě se dá předpokládat, že když jsme na podzim uhráli tolik bodů, bude o některé jednotlivce zájem. Prožil jsem vydařený podzim a jsem rád, co se nám s Líšní povedlo. Uvidíme, co se bude dít. Jednání se teprve rozjedou, teď na stole nemám nic konkrétního,“ uvedl Hlavica.

Velmi dobré výkony předváděl také gabonský křídelník Guy Reteno Elekana, který si však musí vyřídit nové vízum. „Jede domů a doufám, že se na jaro vrátí zpátky,“ přál si předseda.

Hostování v lednu končí pěti fotbalistům: Martinu Ziklovi a Marku Vintru ze Zbrojovky, Michalu Jeřábkovi z Vyškova, Ondřeji Bačovi ze Zlín a Ondřeji Ševčíkovi ze Sokolova. Jejich pokračování bude klub teprve řešit. „Líšeň by mě moc ráda udržela, ale chci se radši vrátit do Zlína, zabojovat o místo v první lize a pomoct ševcům,“ vzkázal Bačo.