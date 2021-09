Souboj exligových soupeřů v Příbrami zlomil až v 84. minutě devatenáctiletý mladíček Michal Ševčík, který se prosadil hlavou po centru Petera Štepanovského. „Je to také o štěstí, které potřebujete, ne vždycky vyhraje ten lepší. Minule jsme ho neměli a v závěru jsme dostali góly. Teď se k nám štěstí přiklonilo a vyhráli jsme,“ řekl do kamery České televize brněnský kouč Richard Dostálek a připomněl předchozí domácí remízu 2:2 s Varnsdorfem.

U Litavky se hrála vyrovnaná partie a zajímavé momenty se urodily na obou stranách. Aktivní Ševčík trefil také tyčku, v závěru vychytal domácího Radka Voltra v obrovské šanci brněnský gólman Martin Berkovec. „Bylo to emotivní utkání. Nepředvedli jsme kvalitu, která v nás je. V prvním poločase nám dělala velký problém kombinace, nebyl jsem spokojený s vyplňováním prostoru, kde jsme chtěli hrát. Měli jsme velké ztráty, které pramenily z nekvality zpracování a přihrávek, což nás brzdilo, abychom se dokázali do soupeře dostat. Měli jsme pár možností, které jsme neproměnili v gól,“ vadilo Dostálkovi.

Po přestávce se jeho svěřenci přece jen branky dočkali a se šestnácti body se dotáhli na Duklu, která už vede jen o skóre. Zbrojovka u Litavky uspěla poprvé od roku 2017. „V poločase jsme vyburcovali hráče k větší bojovnosti a běhání, což nám v prvním poločase scházelo. Utkání bylo z naší strany naprosto zbytečně nervózní, ale máme tři body,“ ulevilo se brněnskému kouči. Na střely na branku vyhrála Zbrojovka těsně 5:4.

To Příbram už pošesté za sebou nezvítězila, povedlo se jí to jen v úvodním kole. Ani tentokrát neudržela její defenziva nulu. „Podle mě to byl vyrovnaný zápas, šance se zrodily na jedné i druhé straně, bohužel svoje nedokážeme proměnit a vždy jsme potrestaní, že dostaneme gól. Nedaří se nám udržet nulu a zápasy pro nás končí jako tento. Ještě si zhodnotíme, kdo udělal chybu,“ přemítal příbramský trenér Jozef Valachovič.

Jeho mužstvo trápí také absence. „Vypadli nám hráči kvůli zranění, třikrát jsme v utkání museli střídat, takže se nám to rozpadlo. Navíc chyběl pro karty Pilík, ztráty jsme nedokázali v závěru nahradit,“ litoval slovenský stratég, jehož tým se před víkendovými duely nachází na třinácté pozici.

Líšeň rozhodla o vítězství nad pražským lídrem tabulky už v prvním poločase. V jedenácté minutě otevřel skóre Jan Silný a po půlhodině se prosadil domácí kapitán Ondřej Ševčík. Deset minut před koncem ještě zvýšil Jakub Kučera. „Pro náš celek je obrovskou motivací hrát proti Dukle, která patří historicky mezi nejúspěšnější československé kluby. Věděli jsme o Dukle, že je silná v míčích hraných kolmicí. Proto jsme střežili Faleye, jemuž jsme zahušťovali prostor. Nechtěli jsme dostat první gól, po němž obvykle Dukla vystupňovala tempo. Začátek byl trochu divoký. Na obou stranách mohl padnout gól. Dařilo se nám dostávat míče do šestnáctky přes krajové obránce. Cíl jsme splnili. Vítězství si moc ceníme,“ radoval se líšeňský trenér Milan Valachovič.

Svěřenci trenéra Milana Valachoviče dominovali ve statistice střel na branku, kterou ovládli 12:3, a uštědřili Dukle první prohru v sezoně. Líšni patří v tabulce šestá příčka.

7. kolo FORTUNA:NÁRODNÍ:LIGY

Příbram – Zbrojovka Brno 0:1 (0:0)

Branka: 84. Ševčík. Rozhodčí: Proske – Kotalík, Pečenka. Žluté karty: 41. Hladík, 49. Čermák, 55. Texl, 77. Řezníček (všichni Brno). Diváci: 850.

1.FK Příbram: Šiman – Sus, Vilotić, Halinský, Cmiljanović – Obdržal (57. Voltr), Petrák (83. Kvída) – Vávra (68. Langhamer), Zorvan (C), Procházka (83. Vlček) – Dedič.

FC Zbrojovka Brno: Berkovec – Bariš, Endl, Štěrba, Hrabina – Čermák, Texl (75. Moravec) – Ševčík (87. Šural), Fousek (62. Štepanovský), Hladík - Řezníček (C).

Líšeň – Dukla Praha 3:0 (2:0)

Branky: 11. Silný, 29. O. Ševčík, 80. Kučera. Rozhodčí: Macháč – Šimáček, Vyhnanovský. Žluté karty: 14. Stáňa, 35. Pašek, 42. Silný – 9. David Kozel, 25. Piroch, 82. S. Faleye, 86. D. Souček. Diváci: 714.

SK Líšeň 2019: Veselý – Pašek, Jeřábek, O. Ševčík (C), Lutonský – Kučera – Stáňa (88. Burda), Málek, Matocha (88. Demeter), Rolinek (71. Bednář) – Silný (74. Zikl).

FK Dukla Praha: F. Rada (C) – Barac, Piroch, Kulhánek, Ruml (42. Kozma) - J. Peterka, D. Souček, David Kozel (42. Šebrle), S. Faleye (82. Kim) - Buchvaldek (82. Pázler), Fábry (74. Adediran).