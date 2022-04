Kanonýra jihomoravského celku nejprve zastoupil v pokutovém území soupeře stoper Jan Štěrba. „Využili jsme standardní situace, kdy Michal Ševčík krásně kopl roh a Honza Štěrba si našel míč na přední tyči. To byla nádherná situace,“ rozplýval se v rozhovoru pro klubový web brněnský kouč Richard Dostálek.

Absence Řezníčka v základní sestavě využil i Jakub Přichystal. Šestadvacetiletý ofenzivní hráč Zbrojovky v desáté minutě přeloboval brankáře Adama Richtera a po deváté trefě v této sezoně ztrácí na svého kolegu z útoku v druholigové tabulce střelců jen čtyři zásahy. „Po Kubově gólu jsme pak měli hluchou pasáž, kdy jsme soupeře pustili zbytečně do hry a byly z toho nebezpečné situace, které jsme řešili až v brankovém prostoru. Tam nám trochu zatrnulo,“ upozornil Dostálek.

Za čtyři góly víno a fotbal. Nadstandardní den, říká Švancara. V létě změní dres

Hře jeho týmu výrazně pomohlo trojí střídání v 59. minutě. Na hřiště se dostali Řezníček, Adrián Čermák a Jan Hladík. „Zápas mohl být rozhodnutý podstatně dřív,“ zdůraznil Dostálek a pokračoval: „Vážíme si ale toho, že kluci do druhého poločasu vstoupili dobře a zodpovědně. Pomohla nám střídání, noví hráči po hodině vnesli do hry klid. Byli jsme pak silnější na balonu a zápas jsme relativně slušně kontrolovali až do konce,“ poznamenal Dostálek.

Ten v zápase využil hned všech pět možností střídání, Zbrojovka totiž v dubnu odehraje dohromady sedm druholigových duelů. „Chtěli jsme trochu pošetřit síly u Kuby Přichystala, proto do hry přišel Šeďa (Peter Štepanovský – pozn. red.), který pozici zvládl velice dobře. Lukáš Endl (stoper – pozn. red.) nastoupil na nezvyklé pozici defenzivního záložníka, protože soupeř měl na hřišti dva vysoké stopery a kdyby náhodou v závěru došlo k nákopům a standardním situacím, tak ať tam máme v jeho podání taky výšku,“ vysvětlil brněnský kouč.

Dubnové šílenství. Program je brutální, šanci dostane většina, zní ze Zbrojovky

Hektický program si vyžádal i změny v plánu. „Ve čtvrtek byl na programu lehký atletický a strečinkový trénink, pak refenerace a od pátku naskakujeme zpátky do procesu, abychom se nachystali na utkání na Žižkově,“ připomněl Dostálek nedělní zápas na hřišti posledního celku soutěže.

Zato Zbrojovka si na prvním místě tabulky navýšila šestnáctým vítězstvím v této sezoně náskok před druhou Vlašimí na devět bodů. Navíc proti Varnsdorfu udržel brněnský brankář Martin Berkovec sedmou nulu. „Po utkání panovala určitě spokojenost, vstoupili jsme do zápasu velice dobře. Věděli jsme, že soupeř se trápí ve střelecké produktivitě, tohle je třetí zápas co nedali branku. Chtěli jsme proto být aktivní a odvážní v napadání její obrany, což se nám podařilo,“ dodal Dostálek.