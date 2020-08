Pražský celek si ho nejprve zapůjčil na půl roku z třetiligových Petřkovic, v jarní části druhé ligy se dostal na hřiště šestkrát a ani jednou se střelecky neprosadil. V zimě se mi přípravné zápasy vydařily, střílel jsem v nich góly. Pak jsem naskakoval do mistráků a bohužel už branky nepřišly. Snad se mi bude dařit v Líšni,“ přál si bývalý mládežnický reprezentant.

Na východ Brna zamířil i díky líšeňskému kouči Milanu Valachovičovi. „Šlo o jedinou nabídku a hodně jsem nad ní uvažoval. Bavil jsem se s trenérem už dřív, když na jaře Líšeň hrála na Žižkově. Pak jsme si ještě dvakrát volali a domluvili se. Přemlouvat mě ani nemusel,“ líčil Szotkowski.

Marek Szotkowski

Narozen: 18. ledna 1996

Výška: 180 centimetrů

Váha: 84 kilogramů

Současný klub: Líšeň

Předchozí kluby: Baník Ostrava, Třinec, Hlučín, Vítkovice, Petřkovice, Viktoria Žižkov

Debut v první lize: 24. října 2015 za Baník Ostrava proti Příbrami (0:2)

Statistiky v první lize: 6 zápasů (130 odehraných minut)/0 gólů/1 asistence

Reprezentace: kategorie do šestnácti let – 3 zápasy/0 branek, do osmnácti let – 8/1, do dvaceti let – 1/1

Ten se s Valachovičem potkal už v Hlučíně, kde krátce hostoval z Baníku Ostrava. „Znám ho a vím, co od něj můžu čekat a naopak. To je pro mě výhoda. Pod ním se mi dařilo v mužích zatím asi nejvíc,“ podotkl Szotkowski, který v hlučínském dresu v sezoně 2016/2017 vstřelil deset branek v šestnácti zápasech.

S fotbalem začal ostravský odchovanec až v deseti a o devět let později debutoval v první lize. Za Baník na podzim v roce 2015 zaznamenal šest startů. „Vzpomínám na ně rád a doufám, že ještě nějaké přidám. Líšeň beru jako odrazový můstek, hraje druhou ligu a někteří kluci, co tady byli předtím, teď hrají třeba za Zbrojovku. Nebo se můžu vrátit do Žižkova a dostat se do sestavy. Je to pro mě velká šance,“ pravil Szotkowski.

Z líšeňského kádru nastupují v útoku kromě rodáka z Mostů u Jablunkova Jan Silný nebo Tomáš Machálek, který v poslední době hraje spíš v záložní radě. V přípravných zápasech se Szotkowski objevil na hrotu buď osamocený, nebo po boku Silného. „Jsem spíš náběhový útočník a vyhovuje mi, když hrajeme na dva. S Honzou se dobře doplňujeme a věřím, že nám to spolu může fungovat,“ pravil Szotkowski.

Na premiérovou trefu v líšeňském dresu nečekal dlouho. Skóroval hned v prvním duelu, když zařídil remízu 1:1 proti rakouskému celku St. Pöltenu. „Pro útočníka je vždycky dobré, když se uvede gólem, a to se mi povedlo. Mohl jsem přidat další, snad přijdou až v soutěži,“ hlesl Szotkowski.

Líšeň rozehraje nový ročník druhé ligy v sobotu, kdy se představí od pěti hodin odpoledne v Třinci. V posledním domácím utkání uplynulé sezony rozstřílela třinecké fotbalisty 6:2. „Jsme dobře nachystaní a máme ještě týden, abychom se pořádně připravili. Musíme chytnout začátek a postupně sbírat body,“ dodal forvard.

V týdnu však mohou svěřenci Valachoviče odehrát ještě generálku, kterou vedení klubu muselo zrušit. S předem domluvenými týmy Třince a Blanska se totiž Líšeň utká v prvních dvou kolech. „Zatím se nám nedaří někoho sehnat, pokud se nenaskytne nabídka hrát do středy, zůstaneme bez generálky,“ uvedla manažerka klubu Dagmar Wallová.