Bylo to na jaře vlastně až zvykem. Líšeňští útočníci často střelecky mlčeli, zastoupit je tak musel především ofenzivní záložník Jaroslav Málek. K němu se často přidávali spoluhráči s obrannými povinnostmi. Jakub Černín se z pozice defenzivního záložníka na jaře prosadil třikrát, se dvěma trefami mu konkuroval i stoper Ondřej Ševčík.

V nové sezoně je to však jinak. Útočník Vandas už se trefil čtyřikrát, dva góly má na svém kontě křídelník Guy Reteno Elekana. Naopak z defenzivních hráčů se zatím prosadil jen Adrián Čermák. Navíc z pokutového kopu. „Na penaltu jsem byl určený už před zápasem. Ještě jsme se dohadovali s Markem Matochou, ale řekl jsem mu, že si věřím a dám gól,“ popsal pro klubový web střelec vítězné branky na 2:1 z utkání ve Vlašimi.

Vše nasvědčuje tomu, že nalezení spolehlivého šutéra pomáhá Líšni i v dalším ohledu, na rozdíl od jarní části sezony totiž umí otáčet zápasy. V posledním týdnu to prokázala hned dvakrát, nejprve ve Vlašimi, následně i v pohárovém utkání proti Ždírci. I tam prohrávala, nakonec však po penaltách postoupila. „Ve Vlašimi to byl první moment v sezoně, kdy jsme prohrávali. Ale právě z týmu cítím velkou sílu, abychom nepříznivý výsledek otočili. Něco jsme si v kabině řekli a soupeře už pak k ničemu nepustili,“ uvedl líšeňský gólman Tomáš Vajner.

Přitom na jaře tomu bylo úplně jinak. Brněnský celek vybojoval pouhé dva body ze zápasů, ve kterých prohrával, zvrátit utkání na svou stranu tedy nedokázal ani jednou. Nyní se mu to povedlo i na hřišti neoblíbené Vlašimi. „Nemohli jsme se dostat do tempa, všude jsme byli pozdě. O pauze trenér samozřejmě trošku zvýšil hlas a řekl nám, že se utkání dá otočit. Jen si musíme víc věřit. To se nám nakonec podařilo, ve druhé půli jsme byli jasně lepší mužstvo,“ pochvaloval si Čermák.

V sobotu od pěti hodin odpoledne čeká Líšeň na vlastním stadionu ambiciózní Příbram. Marvani se konečně zas mohou spolehnout na svého útočníka, i proto se ostatní hráči mohou soustředit na ostatní činnosti. „Vždy to tak bylo a bude, že se mluví hlavně o střelcích, ale pro mě má vždy velkou hodnotu i to, když podám dobrý výkon nebo na gól přihraju. Určitě se to dá srovnat se vstřelenou brankou,“ uzavřel Čermák.