Přesto právě třicetiletý záložník má obrovskou zásluhu na tom, že Brňané mají umístění mezi třemi nejlepšími druholigovými celky ve vlastních rukou. Vždyť v posledních čtyřech zápasech dal tři góly a zařídil mužstvu devět bodů.

Přitom do té doby se v osmi jarních odehraných zápasech trefil pouze jednou. „Na podzim jsem dal taky první gól až v osmém kole a pak jsem jich přidal sedm. Na jaře jsem byl ze začátku špatný z toho, že tým na mě spoléhá, myslel jsem si, že pomůžu daleko víc. Teď to tam začalo naštěstí padat a je potřeba to potvrdit i na Žižkově,“ poukázal Málek na zítřejší zápas s pražskou Viktorií. Když ji Líšeň porazí, jistě se utká o postup výš.

Líšeň přiblížil k baráži střelec Málek. Po jediném gólu rezervě Sparty se smál

Zatímco ve středu Málek už svým jedenáctým zásahem v tomto soutěžním ročníku přispěl k domácí výhře 1:0 nad rezervou pražské Sparty, Martins Toutou a Martin Zikl gólově strádají. „Útočnici jsou samozřejmě od toho, aby dali góly, ale hlavně mně tam chybí po Honzovi Silném (v zimě přestoupil do Jablonce pozn. red.) takový represink po ztrátě balonu. Oba se zastaví, jdou do chůze, a to se mi nelíbí, proto jsem na ně občas trochu zlý,“ poznamenal do kamery ČT sport líšeňský trenér Milan Valachovič.

Proti Pražanům nastoupil už podruhé za sebou v základní sestavě na hrotu útoku Francouz Toutou, jenže do výraznější šance se ve středečním zápase nedostal. Akorát ve čtvrté minutě, kdy ukočíroval vysoký balon do běhu, vypálil nad branku Františka Kotka. „Martins vypadal minulé kolo v Příbrami (prohra 1:2 pozn. red.) líp než Ziklik, proto jsme se rozhodli takhle,“ obhájil svou volbu Valachovič.

Svého kolegu z útoku nahradil Zikl po hodině hry a po dvaceti minutách na hřišti selhal po přihrávce Jakuba Černína v samostatném úniku na gólmana Kotka. „Soupeř měl vysoko postavenou obranu, proto jsme chtěli ve druhém poločase hrát za ni a spoléhat na brejkové situace. V některých momentech se to povedlo, Ziky šel sám na brankáře… Mohli jsme některé situace dohrát líp,“ zmínil Valachovič.

Zbrojovka neudržela vedení, v Chrudimi o její těsné porážce rozhodl vlastní gól

Když Líšeňští nepromění gólovou příležitost, mohou se spolehnout na defenzivu. „Je těžké se prosadit přes tak dobrý obranný blok. I když jsme se dostali ve druhé půli do tlaku, defenziva domácích byla skálopevná. Nešlo to tam ani vrchem, ani spodem,“ uvedl kouč sparťanské rezervy Petr Janoušek.

Proti jeho týmu si dvanáctou nulu v sezoně připsal gólman Vlastimil Veselý. „Hráli jsme dobře jako tým, soupeř neměl snad žádnou velkou šanci. Obrana mi k další nule dost pomohla,“ ocenil výkon spoluhráčů devětadvacetiletý brankář.