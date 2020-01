Urostlý, 188 centimetrů vysoký defenzivní univerzál má nyní táhnout Zbrojovku k cestě za postupem do nejvyšší soutěže. „Neváhal jsem ani sekundu, Zbrojovka je velký klub a řekl jsem hned, že mám zájem sem jít,“ pronesl šestadvacetiletý Čermák.

V červnu absolvoval týdenní test ještě pod koučem Pavlem Šustrem, na hodinu zasáhl do vítězné přípravy proti Jihlavě v Zastávce. Pak si vyslechl, že o něj klub nemá zájem. „Adriánův příběh byl specifický. Znal jsem ho. Přišel na zkoušku, která ukáže hráče v nějakém světle a vždycky neodpovídá úrovni, kterou má. Rozhodli jsme se, že mu dáme prostor, aby se vyvíjel někde jinde. Povedlo se a jeho přechod je přirozený,“ popsal dění okolo slovenského fotbalisty sportovní manažer brněnského klubu Tomáš Požár.

Čermák po neúspěšné zkoušce vzal zavděk nabídkou líšeňského nováčka a ihned se zařadil mezi opory mužstva vedeného Miloslavem Michálkem. Trenér, který v říjnu převzal Zbrojovku místo Šustra, si v zimě vyžádal i dva své bývalé svěřence z Líšně. „Trenér s nimi má zkušenost a předpokládáme, že v sobě mají rysy, které nám v týmu scházely. Jejich pozice odpovídají tomu, kde jsme se chtěli obohatit,“ líčil Požár.

Změny ve Zbrojovce

- Příchody: Jan Hladík, Adrián Čermák (oba přestup z Líšně) Pavel Dreksa (přestup z Karviné), Marek Vintr (návrat z hostování v Líšni) Martin Sedlák (z B týmu), Michal Ševčík (z dorostu)

- Odchody: Michal Šmíd (konec hostování z Bohemians 1905), Petr Pavlík (jedná o hostování v Pohronie, Slovensko), Ondřej Vaněk (jedná o přestupu do zahraničí), Ondřej Sukup, Robert Bartolomeu (klub s oběma ukončuje smlouvu)

Slovenský středopolař už nepovedenou letní zkoušku vytěsnil z hlavy. „Už to neřeším, je to za mnou. Vím, že ten týden nebyl z mé strany moc vydařený, trochu mě to mrzelo, ale potvrdilo se: Nikdy neříkej nikdy. Jsem tu zase a rád, že mám šanci se o místo poprat,“ prohlásil Čermák.

Spolu s ním přišel z Líšně ofenzivní fotbalista Hladík, který na podzim zaznamenal pět druholigových tref. „Těšil jsem se do Zbrojovky. Je to velký klub a chci se porvat o to, abych hrával a postoupili jsme do ligy,“ oznámil šestadvacetiletý hráč.

Také v jeho případě platí, že kouč Machálek nejde do neznáma. „Vytáhl si mě už do Líšně. Myslím, že jsme mu to opláceli výkony, a proto jsme asi teď tady,“ uvažoval.

Spolu s líšeňskou dvojicí mužstvo posílil stoper Pavel Dreksa z Karviné. Právě uprostřed obrany řeší vedení klubu potíže. Michal Šmíd se vrátil do Bohemians 1905, Petr Pavlík míří na hostování do slovenského Pohronie a zotavování Lukáše Kryštůfka s Jakubem Černínem po operacích kolene se protahuje. "U Kryštůfka se koleno nehojilo optimálně, dostal antibiotika a doba léčení se prodloužila. Víme o tom, že na pozici stoperů máme problémy,“ uznal Machálek.

I proto patrně příchody do Zbrojovky nekončí. „Přestupní období pokračuje, nepovažujeme tým za uzavřený. Věříme, že všichni hráči, kteří přicházejí, nás posílí a budeme se o ně opírat v jarní části. Kdyby někdo přišel, měl by mít stejnou charakteristiku,“ řekl Požár.

Na úvodním tréninku se objevil také Ondřej Vaněk, ovšem bývalý reprezentant míří do zahraničí. „Ctíme dohodu, kterou jsme měli. Chtěli jsme si pomoct na podzim a myslíme, že se nám to povedlo. Teď má Ondra zájem přestoupit do zahraničí a požádal nás, jestli se může s námi připravovat. Rádi jsme mu vyhověli,“ vysvětlil manažer Zbrojovky.

Současný kádr 26 fotbalistů se smrskne na dvacet nejpozději na začátků února po návratu z Final Four Tipsport ligy na Maltě.

Může z něj vypadnout i veterán Lukáš Magera. „Luky nedostával tolik prostoru a samozřejmě jeho situaci řešíme. Uvidíme, jak se bude vyvíjet příprava,“ uvedl Požár.

Ze Zbrojovky odchází Ondřej Sukup a Robert Bartolomeu, které ještě na podzim kouč Šustr přeřadil do béčka. „V létě jim končí smlouvy a nemáme zájem je prodlužovat,“ dodal manažer.