Jste ve spojení s bývalými líšeňskými spoluhráči?

S některými jsem v kontaktu pořád, nejvíc asi s Michalem Jeřábkem a Jardou Málkem, občas si spolu napíšeme. Těším se, že je po delší době uvidím.

Bude to pro Zbrojovku pikantní zápas?

Už jsme proti Líšni hráli víckrát, takže to bereme jako každý zápas. Samozřejmě pro klub je specifický, protože Líšeň je taky z Brna, ale jdeme do každého utkání stejně.

Zbrojovka je favorit, ale Líšeň se na vás chce vytáhnout. Jste na to připravení?

Určitě se od nás očekává víc, protože chceme hrát nahoře v tabulce a netajíme se snahou o postup. Musíme zvládat každý zápas. Líšeň taky poprvé prohrála (ve Vlašimi 1:4 – pozn. red.) a chce se dostat zpátky na vítěznou vlnu, takže to bude bojovný a náročný zápas. Nečeká nás nic lehkého, ale věřím, že jsme dobře nachystaní, z posledního duelu s Jihlavou (Zbrojovka zvítězila 4:0 – pozn. red.) si vezmeme jen to pozitivní a promítneme do zápasu.

V první lize jste mohli spíš překvapit, teď se od vás čekají výhry. Je to výhoda, nebo spíš ne?

Jasně, v první lize jsme byli jako nováček rádi za každý bod, teď chceme hrát o postup a každý zápas bychom měli vyhrát, takže i tento. Trochu je na nás vyvíjený tlak. Možná to je nevýhoda, ale s tím se musíme popasovat. Víme, co nás v sezoně čeká, jsme dobře připravení a jdeme správným směrem.

Líšeňský stadion znáte, jakou v derby očekáváte atmosféru?

Myslím, že bude dobrá, vždycky tam byla. Diváci chodili na fotbal a povzbuzovali, co si pamatuji. Vždy se mi tam hrálo dobře a věřím, že přijde hodně lidí i ze Zbrojovky, kteří nám pomohou zápas zvládnout. Doufám, že bude dobrá kulisa, chceme si utkání užít a vyhrát.

Kádr Zbrojovky se po sestupu do druhé ligy obměnil. Už si souhra sedá?

Stále jsme na začátku, je to pátý zápas. Skoro v každém se trochu měnila sestava, aspoň jeden, dva hráči. Myslím, že v posledním utkání si to sedlo a bylo i vidět ve hře, že sestava je dobrá, funguje to. Je otázka na trenéra, jakou postaví sestavu. Když dostanu šanci, snažím se ukázat co nejvíc, dávám do toho maximum, abych ho přesvědčil a hrál v dalších kolech.

Nastoupil jste v prvním kole na hřišti Táborska, pak jste dvakrát jen střídal, ale proti Jihlavě už jste zase hrál celý duel. Zůstanete v sestavě?

Samozřejmě není příjemné, když vypadnete ze sestavy na jeden nebo dva zápasy a musíte čekat na příležitost. Věřím, že s Jihlavou jsem dokázal, že mám na to hrát v základu. Snad mi trenér dá důvěru a postaví mě i proti Líšni. Doufám, že moji pozici vylepším. Momentálně věřím, že se do základní sestavy dostanu a chci se v ní udržet co nejdéle.

Do Brna přišli zkušení fotbalisté, útočník Jakub Řezníček a záložník Pavel Zavadil. Jak se vám s nimi hraje?

Mají nespočet odehraných utkání oproti nám mladším a bereme to tak, že nám pomáhají, určitě to má svoje pozitiva. Pavel Zavadil hraje ve středu na mém postu, snažím se od něho něco naučit. Je to výborný fotbalista, který už má za sebou pěknou kariéru. Mohu se na něj kdykoli spolehnout a myslím, že to funguje.