/FOTOGALERIE/ Jen pár minut je dělilo od posunu na druhou příčku. Líšeňští fotbalisté remizovali v desátém kole FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY na hřišti Opavy 1:1. Z pokutového kopu vyrovnal v poslední minutě nejlepší střelec domácího týmu Matěj Helešic.

SFC Opava - Líšeň | Foto: Deník/Petr Widenka

Opavský kouč Roman West nasadil místo vykartovaného Didibu Darmovzala. Už ve 13. minutě si vzali slovo Jihomoravané. Vtrhli do rozhozené obrany, do míče se opřel Rolinek a ten po tečované ráně skončil nad břevnem. O pár okamžiku později střílel na druhé straně Kadlec, ovšem bránu netrefil. Ve 31. minutě poslal do opavského vápna centr Stáňa, Hnaníček fauloval Silného a penalta byla na světě. K její exekuci se postavil exhlučínský Málek a gólman Digaňa byl bez šance. Domácí chtěli s výsledkem něco udělat, nejblíže k tomu byl Kramář, jenomže jeho střele chyběla razance.