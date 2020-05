Bylo utkání po dlouhé pauze náročné?

Určitě. Naplno jsem začal trénovat asi ve čtvrtek, ovšem tréninky ve čtvrtek a v pátek už byly volnější, takže jsem se do toho moc nedostal. Popravdě jsem chtěl jít v pětadvacáté minutě dolů, jenže trenér mi oznámil, že budu hrát celý zápas, takže jsem se s tím nějak vypořádal.

Tréninky se zápasovému zatížení opravdu nepřiblíží?

To asi nejde. Člověk se jinak soustředí, všechno dělá úplně jinak. Trénink slouží jako příprava na zápas. S klukama v týmu jsem dlouhou dobu a aspoň nějak tuším, jak hrají. S ostrým zápasem, zvlášť proti prvoligovému týmu, se to vůbec nedá srovnat.

Balon vám po dlouhé pauze překážel?

To ne, s tím jsem problém neměl, spíš s fyzičkou. Hlavně to prvotní zahlcení, kdy jsem běhal v jiném tempu než dosud, mě zmohlo. Myslel jsem si, že to prostě nevydržím, ale za chvilku se tělo zase vrátilo zpátky do režimu.

Herně se vám ani jeden zápas s Olomoucí nevyvedl, druhý jste prohráli 0:2. Máte daleko do optimální formy?

Vždycky se dá na všem pracovat, něco zkoušíme na tréninku, pak se to snažíme realizovat v zápase. Pořád je to příprava, ale otevřeně říkám, že Sigma byla lepší. Zápas nám ukázal, jak vypadá první liga. Sigma je v polovině tabulky a šlo vidět, že kluci jsou našlapaní. Snažili jsme se jim vyrovnat.

Už příští čtvrtek odstartujete znovu druhou ligu v Ústí nad Labem. Věřil jste, že jaro opět začnete?

Pořád jsem věřil, neměl jsem vůbec myšlenky, že by se sezona nedohrála. I kdyby to mělo být bez diváků, ať hráči půl roku nestojí, to je strašná doba. Sice se hraje bez diváků, ale zase bude hodně zápasů v televizi a lidi můžou fotbal sledovat, když chtějí.

Jaká budou utkání bez příznivců na stadionu?

Samozřejmě když přijde vyšší návštěva a vytvoří dobrou kulisu, je to dvanáctý hráč a člověka motivuje. Některým zase může utkání bez diváků pomoct, že nebudou nervózní. To si každý hráč musí posoudit. Mám rád, když je na mě vytvořený tlak, takže budu radši za lidi na stadionu. Hlavně však chceme vyhrávat, jestli tam jsou, nebo ne, je až druhotná věc.

Dostali jste hlavně šanci dotáhnout snahu o postup do první ligy.

Samozřejmě chceme skončit první, abychom se vyhnuli baráži a postoupili přímo, ale uděláme všechno pro postup, i kdybychom se dostali do baráže.

Budete hrát dva zápasy v týdnu, musíte rozložit síly na víc hráčů?

Bude to samozřejmě náročné a musí se ukázat celý kádr. Nedá se všechno odehrát ve dvanácti třinácti lidech. Teď už nebudou kluci, kteří jen sedí na lavice a nehrají. Musíme se točit., ne že někdo občas naskočí na čtvrthodiny. Teď bude třeba jeden zápas sedět a další hrát. Ukáže se kvalita, jak na tom všichni jsou.

Už podruhé jste podstoupili testy na nemoc Covid-19. Jak je zvládáte?

Samozřejmě to nebylo nic příjemného, ale musí být a každý si s tím musí poradit.

Prvního nakaženého fotbalistu hlásí Mladá Boleslav a Slavia Praha. Obáváte se, zda se soutěž dohraje?

Samozřejmě se každý musí trochu hlídat. Jsou testy, vyčištěné šatny, hráči se tam budou jen potkávat. Všechno je podle mě o nás. Když budou třeba dva dny volno a někdo půjde v pátek večer na diskotéku, kde bude tři sta lidí, nemůže se pak divit, že nemoc má. Když se stane, že například po šesti kolech někde budou tři nakažení, mělo by se k tomu taky přistoupit podle toho, proč jsou nakažení. Když nikdo jiný ze šatny neonemocní, jak se to tam tedy mohlo dostat?