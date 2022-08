Taky už jsem na to myslel, že jsem zatím v MOL Cupu byl jen v Jablonci na lavičce. Rád bych si nějaký pohárový zápas zachytal, nicméně budu rozumět tomu, když trenér dá příležitost jiným.

Zatím tedy netušíte, jestli budete znovu mezi tyčemi anebo dostane šanci někdo z vašich brankářských kolegů?

Definitivní verdikt mi ještě nikdo neřekl, takže se připravuju, jako kdybych měl nastoupit. Nicméně samozřejmě se nabízí větší rotace sestavy, jelikož je známé, že v poháru by měli dostávat příležitost kluci, kteří tolik nehrají v lize. A na pozici brankáře to platí dvojnásob. Budu tým podporovat, ať už z brány nebo z lavičky.

1. kolo MOL Cupu



Úterý 16.8.

Uherský Brod - Vyškov 1:3



Středa 17.8.

17:00 Bzenec - Bohunice

17:00 Speřice - Rosice

17:00 Tasovice - Hodonín

17:00 Ždírec n. D. - Líšeň

17:30 Start Brno - Velké Meziříčí

Odchytal jste generálku na Slavii, v lize jste dostal důvěru ve všech třech zápasech. Takhle jste si úvod angažmá v Líšni snad ani nepředstavoval.

Šel jsem do Líšně s ambicí poprat se o pozici brankářské jedničky. Věděl jsem, že to nebudu mít jednoduché, ale v přípravě se mi dařilo, a když už jsem odchytal i vítěznou generálku na Slavii, tak jsem věřil, že dostanu šanci i v lize. Jsem rád, že tomu tak bylo.

Ve třech druholigových ligových zápasech jste zatím dostal jediný gól. V čem tkví tato skvělá bilance?

Už z předchozích ročníků je známé, že Líšeň má skvělou defenzivní činnost. Není to jen o obranné čtyřce, ale o bránění celého týmu. Ani v minulých sezonách kluci nedostávali moc gólů, bylo obtížné jejich defenzivu překonat. A platí to i teď, například i Slavia měla s naší obranou problémy. Jsem nadšený z toho, jak bráníme a je to vidět i v zápasech, kde nemám tolik práce, jako jsem měl v béčku Jablonce.

Musel jste si zvykat na komunikaci s novou obranou čtyřkou, už jste sehraní?

Jo, určitě už jsme si zvykli. Ze začátku to samozřejmě bylo těžké, přišel jsem do nového prostředí a u kluků jsem neznal ani jejich jména. Musel jsem se je naučit, abych měl automatismy v organizaci hráčů přede mnou. Ale teď už si vyhovíme skvěle a dobře to funguje.

Angažmá v Líšni je navíc vaše první působení mimo Jablonec, jak si zvykáte i na další věci?

Přiznávám, že ze začátku to nebylo lehké. Opravdu jsem doteď byl jen v Jablonci a nyní jsem si zvykal na úplně nové prostředí, byl jsem v Brně sám bez rodiny i přítelkyně. Rychle jsem se ale adaptoval a nyní už jsem šťastný, že tady můžu být. Užívám si to angažmá.

Ve Vlašimi jste dostali smolný gól, stejně jste ale zápas otočili. Cítíte z mužstva sílu překonat i složité situace?

Jednoznačně. V nové sezoně to byla první situace, kdy jsme prohrávali. Dostali jsme gól, který šel i za mnou, ani to nebylo, že by nás nějak prohráli, spíš opravdu smolná situace. Ale právě z týmu cítím sílu, jakým způsobem jsme to otočili. O poločasové pauze jsme si něco řekli, nabrali síly a na hřiště vyběhlo úplně jiné mužstvo než do první půle. Druhý poločas jsme ovládli, Vlašim už jsme k ničemu nepustili a naopak jsme měli hromadu příležitostí k otočení výsledku, což se nakonec povedlo.

Svratka až v závěru vydřela výhru nad nováčkem z Kunštátu

Zatím to vypadá, že se dostanete snad ke každému balonu, který letí do pokutového území, a stáhnete ho. Berete to i vy jako jednu z vašich předností?

Určitě, kluci tuhle moji pomoc uvítají, protože každý centr, který letí do vápna, je nebezpečný. Navíc ještě tady ve druhé lize, která je hodně fyzická a ze standardek se často zápasy rozhodují. Takže se snažím pomáhat sbíráním centrovaných míčů. Kluci na mě nepustí moc střel, tak se jim to snažím vracet aspoň tímhle.

Když se ještě vrátím k Jablonci, odchytal jste jen jeden zápas za A tým v první lize, mrzí vás, že těch startů nebylo víc?

Určitě mě to mrzí. Očekával jsem větší vytížení, ale nedostalo se k tomu. Potom už na jaře klub hrál o udržení v nejvyšší soutěži, takže nebyl prostor na nějaké velké změny. Ale zklamaný jsem z toho byl a je to i jeden z důvodů, proč jsme změnil tým.