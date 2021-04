Navíc zatím pokaždé reagoval jen na vynucené ztráty. V útoku zaskakoval Martin Zikl, v záloze pak Patrik Demeter a Guy Reteno Elekana. „Momentálně se hráčům v sestavě daří, mají sportovní formu a moc se mi nechce chodit do změn. Ty jsou způsobené jen zraněním nebo vykartováním,“ připustil Valachovič.

Naposledy zasáhl do sestavy v posledním druholigovém duelu proti Jihlavě, kterou Líšeň porazila 2:0. Kvůli čtyřem žlutým kartám nehráli stoper Ondřej Ševčík a středopolař Marek Matocha, kterého nahradil Demeter. Jenže pro něj ve dvacáté minutě kvůli poranění kotníku duel skončil. „Připravovali jsme se s Demeterem na zápas celý týden a Matochu do střídání zastoupil velice dobře. Samozřejmě jsem nepředpokládal, že se tak brzo zraní. Pro mě jde také o ponaučení, že se taková situace může stát. Bylo by asi vhodné takticky připravit vícero hráčů,“ podotkl Valachovič.

Demetera totiž poté nahradil Senegalec Lamine Fall a Jihlava byla rázem aktivnější. „Vznikaly nám tam mezery, do kterých si jihlavští hráči nabíhali a středovka nám trochu ztratila,“ poznamenal Valachovič.

A právě z výkonů středních záložníků Líšeň v této sezoně těží nejvíc. Stoprocentní jistotou se pro Valachoviče na startu aktuálního ročníku stala trojice Matocha, Jaroslav Málek a Jakub Kučera, která střídá minimálně. „Kluci spolu hrají už rok a zvykli si na sebe. Matocha chce hlavně hrát fotbal, je kreativní a takových hráčů moc není. To samé Málek, oba jsou pořád v nabídce. Za nimi hraje Kuča, který je soubojový, ale umí vyvést balon,“ uvedl Valachovič.

Líšeň je nyní v počtu vstřelených gólů ve druhé lize na třetím místě. Z šestadvaceti jich dal devět Málek, dva Matocha a jeden vstřelil Kučera. Dohromady se tedy postarali o víc než 46 procent branek brněnského celku. „Když se na sebe jen podíváme, vycítíme, kam si máme stoupnout nebo nahrát. Zlepšila se mezi námi komunikace. Oba jsou inteligentní fotbalisti a pracuje se mi s nimi velmi dobře,“ liboval si Kučera.

Přestože se personální složení základní jedenáctky takřka nemění, herních variant má Valachovič nachystaných víc. „Když jsme hráli doma s Vyšehradem (výhra 4:2 – pozn. red.), brzo jsme prohrávali 0:1. Nechali jsme to beze změny do šedesáté minuty. Pak jsme přešli na 3-5-2, vyrovnali a pokračovali dál, protože jsme chtěli vyhrát. V tom jsme dostali gól na 1:2 a zvolili systém 3-4-3. Když jsme výsledek otočili na 4:2, vrátili jsme se zpět k původnímu 4-1-4-1,“ přiblížil Valachovič.

Fakt, že není důvod k razantnímu zásahu v nastolené rutině, dokazuje také postavení Líšně ve druholigové tabulce. Ta je aktuálně na druhém místě. „Kdyby mi někdo před sezonou řekl, že budeme mít v půlce dubna jednu prohru na Žižkově (1:3 – pozn. red.), koupím mu lístek do nejbližšího blázince,“ prohlásil s úsměvem Valachovič, jehož tým v šestnácti duelech osmkrát vyhrál a sedmkrát remizoval.

O další bodový zisk se Líšeň utká v neděli od půl páté odpoledne ve Vlašimi, která je šestá a poslední tři zápasy neprohrála. „Soupeře máme opět nastudovaného, ale už římští vojevůdci říkali: Každá vítězná strategie končí střetem s nepřítelem. Vlašim se na nás taky určitě poctivě chystá,“ dodal kouč.