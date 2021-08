„První reakce bývá vždycky docela emotivní a dost prudká, osobně bych s takovým kritickým vyjádřením nebo dokonce odsouzením hráče trochu počkal. Chtěl bych podrobněji vědět, co se tam stalo," nabídl svůj pohled v rozhovoru pro Deník Rovnost někdejší úspěšný trenér František Komňacký.

Co naopak říkáte na chování Silného?

Ti fanoušci nemají na hřišti co dělat, nicméně asi reakce hráče byla nepřiměřená a určitě by si to měli s trenérem vyříkat raději víc v klidu a s odstupem, než takhle rychle poslat nějaké rozhodnutí do éteru.

Vyjádření klubu

Předseda Karel Hladiš: "Trenér Valachovič neměl k dispozici důkazy, které nyní mám, a proto se nechal unést vyloučením Jana Silného, které ovlivnilo výsledek utkání."

Naruší tahle událost vztah mezi trenérem a hráčem?

Určitě mu nepomůže a i když nemám dost informací, myslím si, že nebyl ideální už předtím, když řekne hned po zápase, že ho možná vyrazí. Ten vztah se nevyvíjí na základě jediného incidentu, je zřejmě daný dlouhodobě. Pokud jde o vašeho klíčového hráče, hledáte cestu, jak konflikt urovnat a vrátit hráče co nejdřív na hřiště, protože tam vám i klubu může pomoct. Chápu ale i trenéra.

V čem?

Když Líšeň sahala po bodu a utkání bylo rozehráno asi opravdu na křížek, jak se říká, tak když pak ztratila takové prestižní utkání, vřely v něm trochu emoce a viděl příčinu právě ve vyloučení. Člověk by ale měl mít opravdu větší znalosti o vztahu těch dvou lidí.

Máte pochopení na druhou stranu i pro Silného jednání?

V očích veřejnosti je Silný brán za hrdinu, že brání ležícího člověka. Trenér Valachovič v tom okamžiku, kdy ta slova pronášel, možná nevěděl, co se tam přesně odehrálo. Podstata samotná ale je, že hráč se pere na hřišti. To je špatně a nemělo by se to dít. Samozřejmě stejně tak tam nesmějí být fanoušci.

Mluví se také o zmírnění, či zrušení trestu pro vyloučeného hráče. Jak na to nahlížíte?

Jedna věc jsou fotbalová pravidla a druhá je trestně-právní rovina. Když na ulici budete někoho bránit, vyznamená vás třeba i prezident, na hřišti se ale nemáte co do takového konfliktu míchat, to není vaše věc. Hráč je tam na to, aby hrál fotbal a ne aby honil po hřišti fotbalové fanoušky, to je věc pořadatelů. I když na druhou stranu všichni cítíme, že když se hráč zastane někoho slabšího, vzbudí to v nás spíš sympatie k němu.