„V tomto utkání nás podobně jako minule proti Slavii B (Líšeň remizovala 0:0 - pozn.red.) provázela střelecká nemohoucnost. Vybrali jsme si kus smůly, ale je to i na zamyšlenou, co neproměníme,“ přemítal trenér Líšně Milan Valachovič.

Duel předních týmů tabulky rozsekl dvěma trefami Matěj Radosta. Ten otevřel skóre ve 36. minutě, kdy nadvakrát překonal brankáře Líšně Tomáše Vajnera. „Byli jsme na soupeře velmi dobře takticky nachystáni. Potom se jim to dvakrát šťastně odrazilo a dali gól. My jsme takovou šanci nevyužili,“ mrzelo Valachoviče.

Hosté se mohli taky prosadit, ale David Pašek jen orazítkoval břevno. Z rychlého brejku se naopak prosadili domácí, v 63. minutě navyšoval na 2:0 Radosta. „Hru jsme otevřeli, což byla výhoda pro jejich rychlé hráče, z rychlého protiútoku se taky prosadili,“ konstatoval Valachovič.

Jeho svěřenci si sice vypracovali šance, ale utkání už ani nezdramatizovali. Do zimní přestávky tak vstupují na třetí pozici tabulky o tři body za vedoucí Příbramí a o bod za Vyškovem. „Kdyby mi před sezonou někdo řekl, že budeme mít po podzimu osmadvacet bodů, považoval bych ho za blázna. Když vezmu, jakým turbulentním obdobím jsme prošli a jak jsme dokázali hráče, kteří odešli, nahradit, tak jsme na kluky hrdí. Bavil jsem se o tom i se šéfem ve Varnsdorfu, kde žádný hráč nechodí do práce. Nedokáže si představit, že by kluci z jeho týmu trénovali po zaměstnání,“ poznamenal Valachovič.

Varnsdorf měl po složitějších týdnech důvod k radosti. Vyhrál poprvé od 16. října a kauze nyní už bývalého kanonýra severočeského celku Bojana Dordiče, jenž na konci října ohrožoval na tréninku trenéra brankářů nožem. „Vítězství si moc vážíme. Líšeň na nás byla dobře připravená, eliminovala naší hru. Pomohl nám první gól, druhý to rozhodl. Hosté to otevřeli a mohli jsme skórovat znovu,“ popsal utkání kouč Varnsdorfu Miroslav Holeňák.

Druhá liga se nyní ukládá k zimnímu spánku, soutěž se znovu rozběhne v sobotu 4. března, kdy Líšeň čeká domácí souboj s Vlašimí.

Varnsdorf - Líšeň 2:0

Poločas: 1:0.

Branky: 36. a 63. Radosta.

Rozhodčí: Zaoral – Dobrovolný, Lakomý.

Žluté karty: Schön, Zbrožek – Sokol, Laczkó, Čermák

Diváci: 525.

Varnsdorf: Vaňák – Zbrožek, Kouřil, Kubista, Radosta (88. Pajkrt) – Bláha, Samko (46. Ludvíček) – Schön (72. Michal), Rudnytskyy (C) (29. Ondráček), Kříž – Tanko (88. Vachoušek).

Líšeň: Vajner – Pašek (64. Černín), M. Jeřábek (C), Laczkó, Lutonský – A. Čermák – Ulbrich (82. Reteno Elekana), Matocha, Machalík, Sokol (64. Zikl) – Vandas.