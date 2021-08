„Ve Zbrojovce jsem byl asi od devíti let, takže pořád tam nějaká vazba je a půjde pro mě určitě o speciální zápas. Teď ale hraju za Líšeň a doufám, že zápas dopadne pro nás dobře,“ řekl jedenatřicetiletý Pašek.

Na líšeňském stadionu v Kučerově ulici se potká i s bývalými spoluhráči Jakubem Řezníčkem a Pavlem Zavadilem, kteří se před touto sezonou vrátili do Brna. „S Pavlem si někdy napíšeme. Když ještě byl ve funkci sportovního ředitele v Opavě, občas se mě ptal na názor na kluky, co jsou v Líšni. V kontaktu tedy jsme, ale před zápasem se hecovat určitě nebudeme,“ poznamenal Pašek, jenž za Zbrojovku naskočil do sta prvoligových duelů.

Řezníčka, autora čtyř gólů z minulého kola proti Jihlavě, bude nejspíš coby obránce v derby strážit. „Kubu známe, je silný ve vápně a hodně gólový. Bude těžké ho uhlídat, ale budeme se dívat ještě na video, jak Zbrojovka pracuje, a doufám, že se dobře nachystáme nejen na Kubu, ale na celý tým,“ zmínil Pašek.

Ten není v Líšni zdaleka jediný, který prošel kádrem brněnské Zbrojovky. Na východě Brna se takových hráčů aktuálně nachází hned deset. „Ten zápas se teď v kabině probírá samozřejmě trochu víc než ostatní, bavíme se o něm, ale zase ne nijak přehnaně. Chceme teď hlavně odčinit poslední zápas ve Vlašimi, který se nám nepovedl," zdůraznil Pašek.

Svěřenci kouče Milana Valachoviče podlehli středočeskému celku 1:4 a propadli se na desátou pozici druholigové tabulky. „Ve Vlašimi jsme šli do vedení a měli jsme první poločas udržet 1:0 pro nás a zápas by vypadal úplně jinak. Jenže teď nás bohužel sráží individuální chyby a na ně si musíme dát pozor. Zápas jsme si rozebrali, něco si k němu řekli, ale už jsme od něj odešli. Vlašim už nás nezajímá, my víme, proč jsme chyby udělali a doufám, že zápas se Zbrojovkou už bude bez nich," uvedl Pašek.

Naopak Zbrojovka před brněnským derby zdemolovala Vysočinu Jihlava na domácím hřišti 4:0 a posunula se na druhé místo. „Druhá liga je hodně vyrovnaná, i Zbrojovka klopýtla ve třetím kole v Prostějově, který se předtím nacházel hodně dole. Každý zápas začíná za stavu 0:0 a my určitě chceme udržet domácí neporazitelnost, na našem stadionu jsme silní," podotkl Pašek.

Líšeňští fotbalisté totiž na svém stadionu neprohráli už šestnáct druholigových utkání v řadě. Naposledy tam naplno bodovala pražská Dukla loni 4. července, když vyhrála 3:2. „Doma musíme získávat body, ať už přijede první nebo desátý tým tabulky. Chceme napravit i remízové zápasy s Ústím (0:0 – pozn. red.) a výsledek 1:1 ve Vyškově, kdy jsme dva body ztratili v 90. minutě, což se nesmí stávat. Teď to ale bude jiné. Víme, že Zbrojovka má kvalitu a chce postoupit do první ligy. Když se na ni dobře nachystáme, půjde to,“ pravil Pašek.

Navíc domácí spoléhají i na jasnou převahu v hledišti. „Čeká se úplně plný stadion a takové zápasy jsou vždycky hezké. Jde o brněnské derby, utkání bude mít určitě náboj a je lepší, když vám fandí třeba dva tisíce lidí, než když dojde tři sta, čtyři sta lidí. Jen abychom na hřišti předvedli dobrý fotbal,“ přál si Pašek. (paš)