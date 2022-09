Přestože třiadvacetiletý kanonýr dobře věděl, že mohl utkání proti Příbrami strhnout na líšeňskou stranu, snažil se na vše nahlížet s nadhledem. „Spát jsem sice po zápase normálně mohl, ale další den mě to mrzelo. Bral jsem to ale tak, že prvním tréninkem v pondělí se to maže a jede se odznova. Kdyby se každý útočník zabýval tím, že neproměnil nějakou šanci, tak nemá smysl hrát fotbal,“ hodnotí Zikl.

Zároveň ocenil, že mu neproměněnou šanci nikdo nevyčítal. „Mrzelo mě to hlavně kvůli klukům. Dost mě ale podrželi, ani trenér z toho nedělal žádnou vědu. Jsme lidi a i v Lize mistrů útočníci občas nepromění tutovky. Šel jsem sice sám na gólmana, ale měl jsem za sebou dva hráče, co mě dobíhali, takže jsme neměl úplně klid. Nemůžu se tím zabývat třeba týden, to už bych se zbláznil,“ pokračuje brněnský rodák.

Ve středu proti béčku Olomouce už si však konečně mohl dopřát gólovou radost. Dost se na ní načekal, naposledy se v soutěžním utkání prosadil v půlce dubna proti Opavě. „Ve Vlašimi na mě třeba byla penalta, kdy už jsem taky mohl dávat gól a nakonec mě obránce zfauloval. Už to mohlo padnout i tam,“ podotýká Zikl.

Od nové sezony má navíc v klubu novou úlohu. Do zápasů nenastupuje od začátku, ale chodí do nich v průběhu druhých poločasů, kdy má svou rychlostí a pracovitostí platit na unavené obrany soupeřů. „Jsem teď takový žolík, takže dát první branku v šestém kole není zase tak špatné. Jsem navíc rád, že jsem se prosadil v domácím zápase,“ dodává odchovanec Zbrojovky Brno.

Užívat si však svou premiérovou přesnou trefu mohl jen omezeně, jak už to v Líšni je zvykem, den po zápase musel do svého druhého zaměstnání. „Oslavil jsem svůj středeční gól prací, hned druhý den ráno jsem měl směnu. Dělám k fotbalu ještě kurýra, rozvážím lidem jídlo. Volno mám až v neděli, tak pokud bychom vyhráli i v sobotu, mohl bych pak nad menší oslavou přemýšlet,“ směje se snajpr.

Zatím si však může alespoň pochvalovat výsledky svého mužstva, Líšeň po šesti kolech se šestnácti body vede tabulku. „Zatím se nám hraje dobře, snad nám to vydrží. Jak ale půjde čas, tak se na nás soupeři budou chystat víc a víc. Už si budou říkat, že k nim jede lídr tabulky, tak nám třeba zalezou, a to nám nemusí vyhovovat,“ podotýká bývalý mládežnický reprezentant.

Dosavadní bodový zisk Líšně je o to působivější, že měla v úvodu složitý los, hrála na hřištích pražské Dukly, Vyškova a Vlašimi, doma přivítala Varnsdorf, Příbram a rezervu Olomouce. Brněnskému celku však paradoxně složitá utkání vyhovují. „Hraje se nám hůř do zabezpečené obrany. I na jaře nám někteří soupeři hodně zalezli a moc nám to nesvědčilo. V nové sezoně jsme ale zatím proti takovému soupeři nehráli, všichni si to s námi chtěli rozdat,“ oceňuje Zikl.

Už v sobotu čeká na Líšeň další duel – sedmé kolo na hřišti Chrudimi. Celek z Pardubického kraje je v poslední době oblíbený soupeř Líšně, z posledních pěti střetnutí si svěřenci Milana Valachoviče připsali hned čtyři výhry. „Určitě tam hodláme vyhrát, ale jejich hráči mohou právě zalézt, a pak se nám nebude hrát tak dobře. Pojedeme tam v dobré náladě a snad si ji nezkazíme. Oni taky potřebují body, budou chtít vyhrát. Každý chce vyhrát, proto ten fotbal děláme,“ uzavírá s úsměvem kanonýr.