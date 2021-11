Bilance Vlastimila Veselého v této druholigové sezoně:

počet zápasů: 13

počet odchytaných minut: 1170

počet vychytaných nul: 5

počet obdržených branek: 13



O případném zájmu klubů v zimní pauze: „Říkám, že když se mi bude dařit, může nějaká nabídka přijít. Zaprvé ale momentálně o ničem nevím a zadruhé bych se nikam ani moc nehnal, když sezona je dobře rozehraná. Chceme se porvat o co nejlepší umístění."

Před nedělní dohrávkou dvanáctého kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY s Varnsdorfem se nachází mezi sedmi gólmany, kteří v podzimní části soutěže dosud udrželi pět nul. „Už minulý ročník jsem jich měl dost (s devíti zápasy bez branky byl druhý nejlepší gólman - pozn. red.) a samozřejmě je to pro mě jedině dobře i do budoucna, ale statistiky nějak extrémně nesleduju. Na to mám v rodině jiné, kteří mi to předhazují," líčil s úsměvem brněnský rodák, jenž v této sezoně dosud nastoupil ve druhé lize v každém ze třinácti utkání.

V nich Líšeň dostala třináct branek, což je společně se Zbrojovkou nejnižší číslo ze všech týmů. Čtyři z nich svěřenci kouče Milana Valachoviče obdrželi ve čtvrtém kole, když prohráli vysoko 1:4. „Nejen v defenzivě spolu hrajeme spolu už dlouho a víme, co od sebe čekat. Ve hře jsou samozřejmě chyby, ale sedí nám to," pravil Veselý.

Brňané však inkasovali hned čtyřikrát v závěrečných minutách utkání, remizovali tak shodně 1:1 s Vyškovem, Opavou a Prostějovem, se Zbrojovkou prohráli 1:2. „Dostat v závěru gól, když zápas je dobře rozehraný? To je hrozný pocit, fakt strašný a samozřejmě mě to hodně naštvalo. Už jsme si to pořádně rozebrali, řekli co a jak a věřím v lepší konce. Stálo nás to ale body, mohli jsme jich mít víc," sdělil Veselý.

Přesto Líšeň po poslední domácí výhře 4:1 s Příbramí neprohrála druholigový duel už poosmé v řadě. „Každý zápas, co se nám povede vyhrát, dodá týmu sebevědomí. A je jedině dobře, že se nám daří, protože se sestava nemusí tolik měnit, a proto jsme sehraní," poznamenal Veselý.

V nedělním domácím zápase s Varnsdorfem, jenž začne na stadionu v Kučerově ulici ve dvě hodiny odpoledne, trenér Valachovič do sestavy s jistotou zasáhne. Trest za čtyři žluté karty si totiž odpyká defenzivní záložník Jakub Kučera. „Jeho absenci bych nenazval komplikací, ale samozřejmě bude na hřišti trochu znát. Myslím ale, že trenér se rozhodne pro nejlepší možnost a máme některé hráče, kteří tam místo Kuby mohou hrát," řekl Veselý.

Už v úvodu této sezony Kučera scházel Líšni ve dvou zápasech kvůli zranění, v nich za něj zaskočil obránce Michal Jeřábek. Dřív jsem tam hrál, ale to už je taky pět let zpátky. Jsem teď sice spíš pravý obránce nebo stoper, ale nebráním se ničemu. Jsem docela univerzál a kam mě trenér postaví, tam odvedu maximum,“ uvedl už dřív Jeřábek.

Líšeň se po historickém stříbru z minulé sezony se po třinácti zápasech této sezony opět drží na špici tabulky a v případě vítězství proti Varnsdorfu se s náskokem tří bodů na rezervu Sparty Praha osamostatní na druhé příčce. „Pro nás je každý zápas důležitý a v každém chceme vyhrát. Druhá liga je ale strašně vyrovnaná a tabulka je hodně namačkaná, můžeme s každým vyhrát, ale i prohrát. Tuto sezonu má druhá liga větší kvalitu," dodal Veselý.