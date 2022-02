Momentálně dobře. Malinko mě bolelo lýtko z běhání na tvrdém povrchu a potřeboval jsem si úvodní týdny přípravy udělat nejprve sám. Nějak jsme si naplánovali, že bych se připojil ke klukům na soustředění, až budu nachystaný a nic mě nebude bolet. Jsem moc rád, že jsem se mohl od pondělí zapojit s nimi, absolvoval jsem tam všechny tréninky. Ověřil jsem si, že tělo drží a budu pokračovat dál.

Trápila vás jiná zranění, než vás vyřadila na podzim?

Na podzim jsem měl napřed zadní stehenní sval, potom druhý, putovalo to. Když jsem byl o svátcích na asfaltu odběhat kilometry, chytlo mě lýtko. Věděl jsem, že nemůžu dál pokračovat s běháním po tvrdém povrchu, opravdu to není pro mě, většinu běhání jsem absolvoval na umělé trávě. Doufám, že jsem si to vybral. Nikdy jsem se svalovými zraněními problémy neměl, až teď, ale to moc neovlivníte. Snažil jsem se víc věnovat regeneraci, posilování partií, se kterými jsem měl potíže. Jsem připravený k plnohodnotnému tréninku.

Nerad to opět vytahuji, ale přičítáte svalová zranění vašemu věku?

Samozřejmě, věk je, jaký je. Zranění tohoto rázu jsem nikdy neměl a možná je to i věkem. Teď se to trochu nakupilo, ale furt ve mně přetrvává, a v hlavě to mám nastavené dobře, že chci se Zbrojovkou udělat jeden úspěch, chci se na něm podílet a co nejvíc pomoct. Podle toho se chystám, abych za necelý měsíc, až začne soutěž, byl připravený a trenéři mě mohli použít.

Straší vás, že se zranění začínají kupit?

Máte pravdu, omezuje mě to. Cítím se dobře, ale když něco přijde, říkám si, co to zase je. Nejtěžší je pro mě znovu se vracet zpátky a podstupovat tu dřinu. Zranění hráči ji mají daleko větší než ti, co se připravují zápas od zápasu a jsou v normálním tréninkovém režimu. Musím dvakrát tolik trénovat, abych se dostal zpátky. To mi na tom vadí a bere síly, ale žene mě, že chci se Zbrojovkou uspět. Vždy jsem říkal, že mám Brno strašně rád, Zbrojovka mi zůstala v srdci už od doby, kdy jsem poprvé přišel.

Jaká bude na jaře vaše role? Nemyslím si, že chcete chodit na trávník jen z lavičky.

Nejlíp se cítím na hřišti a myslím, že mám mančaftu furt co dát. Věděl jsem, že neodehraju všechna utkání, to bylo jasné, skoro rok jsem nehrál. Když začala soutěž, měl jsem velmi dobrý pocit, cítil jsem se skvěle, ale potom přišla zranění, což ke sportu patří. Jsem hráč, kterému strašně vadí, že nemůže nastupovat, ale dovedu se s tím poprat, nějak si nastavit v hlavě, že stejně mužstvu pomůžu nejvíc, když budu zdravý a připravený.

Jenže to jste nebyl…

I když jsem nemohl být na hřišti, snažil jsem se klukům pomáhat v kabině. Jak byly dobré výsledky, mančaft šlapal, kluci měli sebevědomí a jsem rád, že tým je konkurenceschopný, když někdo vypadne, dokáže ho nahradit, to je strašně důležité. Dnešní doba je opravdu složitá nejen kvůli nemoci, zranění je stále víc a nevyhýbalo se to ani ostatním hráčům. Jsem rád, že si s tím mužstvo dovede natolik poradit.

Znamená to, že na jaře počítáte spíš s rolí žolíka?

Jsem hráč, který chce hrát každý zápas od začátku. Myslím, že tak jsem týmu nejplatnější. Samozřejmě jsem natolik zkušený a vím, že musím být stoprocentně připravený, abych měl dobré nohy, mohl pořádně šlápnout, musím být nachystaný. Určitě chci dál mančaftu pomoct a chci hrát od začátku, to je jasné, to chce každý hráč, bez toho bych tady nebyl, jinak nejde dělat fotbal na takové úrovni. Samozřejmě pokud na to nejsem úplně připravený, nemá cenu chodit od začátku, radši se do toho postupně zapojit. Ještě je prostor dotrénovat, dát se do kupy. Doufám, že na tom budu tak, abych byl na první zápas s Prostějovem nachystaný.

Na závěr podzimu si uprostřed záložní řady vedle sebe rozuměli Michal Ševčík s Adamem Fouskem. Můžete hrát spolu všichni tři?

Vnímám, že klukům to jde, svou roli splnili velmi dobře, odehráli dobrá utkání, spoustu zápasů rozhodli, připravovali šance. Ševa s Fousem to chytli za pačesy, důležité je, že měli čísla z jejich pozice. Myslím, že určitě můžeme hrát spolu, jsme všichni konstruktivní, dovedeme si vyhovět. A jsou tam další jako Texlík, Čermus (Jiří Texl, Adrián Čermák – pozn. red.), Ota Kohoutek. Utkání bude tolik, že se všichni zapojí a je dobře, že máme konkurenci, jen tak se můžeme zlepšovat. Nemám s tím problém, vítám ji. Jsem rád, že zapojujeme čím dál víc mladých hráčů, přišli další jako Ota Kohoutek, kteří jsou správně nastavení. Potřebují v mančaftu získat zkušenost, začlenit se a je dobře, že jsou v áčku, čím dřív přijdou, tím líp.

Zbrojovka vede tabulku druhé ligy o deset bodů. Potřebují hráči o to víc i vaše zkušenosti, aby situaci nepodcenili?

Myslím, že kabinu máme dobře složenou, jsou v ní zkušení hráči, mladí i střední generace. Musíme být připravení už od prvního kola, chleba se bude lámat v úvodních třech, v nichž se nastaví, kam se budeme ubírat, zda budeme mít náskok, nebo zda nás soupeři stáhnou. Musíme se chytit hned od domácího zápasu s Prostějovem, koncentrovat se jako dosud. Cíl máme jasný, tím je postup, ale šli jsme z týdne na týden, připravovali jsme se na nejbližší zápas, který jsme si odčárkovali a opět jsme se v týdnu soustředili na další utkání. Uděláme, co je možné, abychom se dobře připravili na ligu, která je náročná a strašně těžká. Hraje se nahoru dolů, každý můžeme porazit každého, kterýkoli tým zespodu zdolá někoho navrchu, může dojít k překvapení. Hraje se úplně jinak než v první lize, která je daleko taktičtější.

Věříte, že postup do první ligy zdárně dotáhnete?

Věřím, naprosto. Už na začátku přípravy jsem cítil, že se kluci oklepali ze sestupu a začali se dívat dopředu. Myslím, že jsme sezonu nastartovali velmi dobře, výsledky jsme měli, i když hra někdy nebyla úplně taková, jakou jsme si představovali. Ještě máme prostor pracovat na systému hry, taktice, musíme se tomu věnovat, někdy v tom nejsme úplně v topu. Naopak se ukázalo, že síla kluků spočívá i v tom, že to někdo vezme na sebe, součinnost hráčů vepředu funguje a je jedině dobře, že máme hráče, který dá víc jak deset gólů (Jakub Řezníček – pozn. red.). Mančaft, který nemá střelce, nemůže postoupit.

Když Zbrojovka postoupí, bude to pro vás kýžené završení kariéry, nebo máte ještě chuť zahrát si nejvyšší soutěž?

To je dobrá otázka. (úsměv) Nedívám se tak dopředu. Trochu se to ve mně mísí, když jsem zdravý a jsem na tom dobře, mám obrovskou chuť, když je člověk zraněný a není na tom dobře, samozřejmě to vidí jinak. Nechám si prostor otevřený a uvidím, jak se budu cítit, jestli tělo bude fungovat, nebo nebude. Rozhodnu se během té doby, než půjdeme nahoru.