Tehdy se v šestnácti duelech trefil šestnáctkrát, nyní v líšeňském dresu ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE prožil devítizápasový gólový půst. „Když jsem předloni v zimě přišel do Líšně, úplně jsem překopal svůj styl fotbalu. Ve třetí lize jsem nebyl tolik takticky svázaný, teď víc bráním. Trochu jsem počítal, že něco takového může přijít a jsem rád, že už jsem to prolomil,“ prohlásil Silný.

Šestadvacetiletý fotbalista se prosadil po 718 minutách bez vstřelené soutěžní branky v nedělním utkání na hřišti Vlašimi. Pro něj po typické akci, ve které uplatnil svůj důraz. „Dostal jsem balon za obranu, přetlačil jsem obránce a i když jsem se dostal až na brankovou čáru, z úhlu jsem vystřelil a myslím, že jsem lízl obě dvě tyčky,“ líčil Silný.

Šestadvacetiletý forvard přitom do hry naskočil coby střídající hráč v 69. minutě za stavu 0:2. „Měli jsme dvacet minut na to, abychom s výsledkem něco udělali. Myslím, že co jsem byl na hřišti, jsme soupeře nepustili víceméně za půlku a skoro se nám podařilo vyrovnat,“ pravil Silný.

Líšeň nakonec se Středočechy prohrála 1:2 a bodově naprázdno vyšla po dlouhých osmi zápasech. V 87. minutě se ovšem po střetu právě Silného s obráncem Davidem Broukalem dožadovala pokutového kopu. „Jarda (záložník Jaroslav Málek – pozn. red.) mi prostrkával míč do vápna a viděl jsem, že se jejich hráč napřahuje a bude míč odkopávat. Dal jsem si před něj tělo i nohu, do které mě přímo kopl. Za mě naprosto jasná penalta,“ dušoval se Silný.

Jeho bezprostřední reakce byla dost emotivní, hlavního rozhodčího Tomáše Ulricha ale k odpískání faulu nepřesvědčil. „Přestože jsem mu nadával, žlutou kartu mi nedal. Nechci nikoho hanit, ale věděl, že nám trochu uškodil, tak to podle mě tím kompenzoval,“ mínil Silný.

Ten v této sezoně zaznamenal tři druholigové branky, zato žlutých karet obdržel pět. V Líšni jich v devětadvaceti zápasech uviděl devět. „Už dlouhodobě jich dostávám určitě víc, než bych měl. Když hraju, jsem trochu v transu a do zápasu dávám hodně emoce. Žluté karty pak prostě přijdou a ve výsledku si říkám, že to bylo úplně zbytečné. V těch emocích to ale u mě prostě nejde zastavit,“ poznamenal.

V třetiligové Kroměříži ho sudí podle statistik napomenuli dokonce šestadvacetkrát v sedmaosmdesáti utkáních. „Trenéři mi žluté karty vyčítají a dávají mi i pokuty, ale to stejně nepomůže,“ přiznal s úsměvem Silný.