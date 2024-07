Domácí byli v utkání víc na míči a vyslali stejný počet střel jako jejich soupeř, ale zatímco Líšeň skórovala, Žižkov narážel na brankáře Vajnera. Ve dvacáté minutě otevřel skóre po závaru v šestnáctce hostující Michal Jeřábek.

A i když se domácím povedlo už po změně stran v 65. minutě srovnat po trefě Tomáše Necida, o dvě minuty později už opět vedla Líšeň, když se zblízka trefila letní staronová posila Marvanů Jan Silný.

O další dvě minuty později se navíc hosté dostali už do dvoubrankového náskoku, když si do brány srazil míč domácí Klusák. Žižkov se ještě pokusil zvrátit osud duelu, ale byla to Líšeň, která do otevřené obrany udeřila. V 88. minutě se z brejku prosadil Adam Vlasák.

Další zápas sehrají Brňané už ve středu, kdy je na programu vložené kolo. Líšeň si v něm od pěti hodin odpoledne zahraje na domácím hřišti proti béčku Slavie.

Viktoria Žižkov - Líšeň 1:4

Poločas: 0:1.

Branky: 65. Necid – 20. Jeřábek, 67. Silný, 69. Klusák (vl.), 88. Vlasák

Rozhodčí: Pechanec – Pečenka, Kotalík.

Žluté karty: 84. Broukal, 90+2. Sixta, 90+2. Klusák – 58. Dudl, 90+2. Aldin.

Diváci: 1 063.

Viktoria Žižkov: Melichar – M. Richter, Broukal, Tregler (86. A. Toula), Klusák – Petrák (86. Hönig), Jirásek (C) (80. Sixta) – Batioja (66. Prošek), Sodoma, Gembický (80. Muleme) – Necid.

Líšeň: Vajner - Ilko, Jeřábek, Jokovič, Lutonský - Sedlák - Dudl (64. Aldin), Polášek (64. Vlasák), Dziuba (83. Mach), Sokol (83. Rolinek), Silný (72. Raab).