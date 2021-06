Výprodej? Zbrojovka sčítá odchody, Dreksa požádal o ukončení smlouvy

Myslí to Zbrojovka s okamžitým návratem do nejvyšší české fotbalové soutěže vážně? Zatím to tak skutečně nepůsobí. Soudě tedy podle očekávaných odchodů. Podle informací, které v posledních dnech prosakují do médií, to spíš vypadá na druholigový výprodej.

Antonín Růsek (na snímku v černém) míří z Brna do Olomouce. | Foto: Petr Nečas

Jasno už je o odchodu dvou útočníků. Daniel Fila přestoupil do Mladé Boleslavi, Antonín Růsek má před podpisem smlouvy s Olomoucí. Na Hanou podle zdroje Deníku Rovnost zamíří také záložník Jan Sedlák, v brněnském klubu patrně skončí kapitán Pavel Dreksa. „Vidím to jako určitý výprodej. Zajímalo by mě, kdo tam bude hrát,“ zamyslel se legendární brněnský útočník Karel Kroupa starší, mistr Československa z roku 1978. Zkušený obránce Dreksa má sice ještě platný kontrakt, ale vidina druhé ligy ho neláká. „Požádal jsem vedení o ukončení smlouvy. V pondělí by se k tomu mělo vyjádřit,“ vzkázal Deníku Rovnost jedenatřicetiletý zadák. Fila dal jeden gól a stojí přes 15 milionů. Z Brna odchází také Růsek Přečíst článek › Představitelé Zbrojovky zatím pohyb v kádru nekomentují, byť v pondělí zahájí áčko přípravu na nový ročník. Klubový web aspoň potvrdil zprávu o přestupu Fily do Mladé Boleslavi. Částku nikdo nekonkretizoval, ale má jít o šestnáct až sedmnáct milionů korun. Teprve osmnáctiletý útočník v první lize stihl jen jedenadvacet utkání a jednu branku. „Fila je jeden z největších talentů brněnské kopané a pro Zbrojovku jsou to asi pěkné peníze, ale doufám, že klub má ve smlouvě pojištěné příjmy z dalšího prodeje. To je důležité, protože si myslím, že u Krále, Hložka nebo Krejčího tohle ošetřené neměl,“ upozornil Kroupa na odchovance klubu, kteří zamířili do Slavie nebo Sparty. Fila sice počítal s pokračováním ve Zbrojovce i po sestupu, ovšem středočeský klub uplatnil výstupní klauzuli. „Brno a kamarády opouštím nerad, klidně bych tu strávil celý život, ale teď je přede mnou další výzva v podobě pokračování v nejvyšší soutěži. Věřím, že Zbrojovka se po roce vrátí do první ligy,“ řekl forvard. ZBROJOVKU POVEDE DÁL DOSTÁLEK Na rozdíl od něj se o odchodu Růska mluví už poslední rok. Jako první se sice vyslovil Baník Ostrava, ale míří do Olomouce. „Je to velice kvalitní útočník. V této sezoně to sice tak gólově nevyjádřil, ale lepšího momentálně Zbrojovka určitě nemá,“ poznamenal někdejší prvoligový kanonýr i brněnský trenér René Wagner. Dvaadvacetiletý Růsek v uplynulé sezoně vstřelil sedm gólů a přidal dvě asistence. „Chlapci okolo dvaceti let nechtějí hrát ve druhé lize, to je logické,“ podotkl Kroupa, vítěz ankety Zbrojovák století. V Brně se na startu přípravy nejspíš objeví pouze dva útočníci: Jan Hladík a Jakub Přichystal. „Pokud chce Zbrojovka postoupit, tak to stačit nebude. Musí posílit,“ nabádal bývalý české reprezentant Wagner. K velkému exodu připočtěte také konec fotbalistů z hostování: do Plzně se vrací stoper Luděk Pernica, pokračovat nebude ani záložník Rudolf Reiter z Baníku Ostrava. Kontrakt končí obráncům Zoranu Gajičovi a Timoteji Záhumenskému, stejně jako středopolaři Šimonu Šumberovi. Zájem je o šikulu Ondřeje Pachlopníka. Zbrojovka začne druhou ligu na hřišti Táborska, Vyškov se chystá na Duklu Přečíst článek › Zůstat ovšem mají gólman Martin Berkovec a záložník Jiří Texl, jenž přestoupí ze Sigmy výměnou za Sedláka. „Na hostování by měl přijít ještě jeden hráč z Olomouce,“ potvrdil zdroj Rovnosti. Podle toho povede Zbrojovku Brno do nové sezony dosavadní kouč Richard Dostálek. Zbrojovka začne druholigový ročník na hřišti Táborska, úřední termín je stanovený na 24. července.

