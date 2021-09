MFK Chrudim - SK Líšeň 0:2 (0:1) Branky: 45. Silný, 88. Málek. Rozhodčí: Švagr – Melichar, Pfeifer. ŽK: 30. Drahoš, 70. D. Hašek – 19. O. Ševčík, 71. Rolinek. MFK Chrudim: Mikulec – D. Hašek, Drahoš, Tkadlec, Sokol (76. D. Breda) – V. Řezníček, Kesner (C), Průcha, Jan Řezníček (82. Šplíchal), Juliš (61. Rybička) – Šípek (76. Látal). SK Líšeň 2019: Veselý – Otrísal (67. Bednář), Jeřábek, Ševčík, Lutonský – Kučera – Pašek, Málek, Matocha (88. Burda), Rolinek (88. Ulbrich) – Silný (77. Zikl).

Líšni k posledním dvěma výhrám pomohl gólem i útočník Silný, jenž se prosadil také tentokrát. Šestadvacetiletý forvard nejprve v osmé minutě orazítkoval tyč, ale těsně před koncem prvního poločasu udeřil. Hlavou se opřel do centru z levé střeny a o břevno míč zapadl do chrudimské branky. Druhou líšeňskou trefu přidal v 88. minutě záložník Jaroslav Málek.

MFK Vyškov - Sparta Praha B 2:3 (1:1) Branky: 40. Kanakimana, 59. O. Vintr – 39. a 52. Minčev, 68. Ryneš. Rozhodčí: Vít – Dobrovolný, Slavíček. ŽK: 16. O. Vintr, 27. David Jambor, 77. Fofana – 16. Piško, 64. Suchomel, 83. Šilhart, 89. Ryneš. Diváci: 1173. MFK Vyškov: Šustr – Štěpánek, Ilko, Němeček (C), Srubek – Cabadaj (46. M. Vintr, 68. Simr), Kanakimana (82. Klesa), David Jambor (82. Lahodný), Slaměna (87. Dan Jambor) – Fofana, O. Vintr. AC Sparta Praha B: Kotek – Vitík, Piško (C), Dudl – Suchomel, Pudhorocký (89. Gelašvili), Jonáš, Ambler (79. Schánělec), Ryneš – Sejk, Minčev (79. Šilhart).

V souboji nováčků ve druhé lize mezi Vyškovem a rezervou Sparty měli navrch v úvodu utkání hosté. Pražané, kteří přijeli na jih Moravy i s hráči širšího prvoligového kádru, se prosadili poprvé ve 39. minutě. Trefil se útočník Martin Minčev, jenž naskočil už i do sedmnácti zápasů v nejvyšší české soutěži. O vyrovnání se o minutu později postaral vyškovský Bienvenue Kanakimana.

/FOTOGALERIE/ Nejméně do neděle opustila Zbrojovka vedoucí pozici FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. Místo brněnského celku se na první místo dostali fotbalisté rezervy pražské Sparty, kterým v sobotu dopoledne podlehl na drnovickém stadionu MFK Vyškov 2:3. Naopak Líšeň zaznamenala třetí vítězství v řadě, když si s Chrudimí na jejím hřišti poradila výsledkem 2:0.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.