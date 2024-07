S fotbalovou Zbrojovkou neabsolvoval jediný přípravný zápas a v sezoně se s ním nepočítá. Přesto nigerijský štírek Wale Musa Alli překvapivě naskočil ve druhé půli do úvodního druholigového utkání brněnského celku na hřišti Jihlavy a právě po faulu na něj viděl domácí David Štětka červenou kartu a Zbrojovka dohrávala zápas v přesilovce a v klidu. Vedení 1:0 pak ještě navýšil v závěru Roman Potočný. A brněnský celek po výhře 2:0 poprvé po třech letech vstoupil do sezony tříbodovým ziskem, přestože herně místy tahal za kratší konec.

„S výsledkem musíme být spokojení. Nedostali jsme gól, přitom v závěru přípravy jsme jich obdrželi hodně. Kluci skvěle bránili a co prošlo na brankáře, tam nás Dominik Sváček podržel. Soupeře jsme po našem gólu pustili do hry, ale ta zarputilost a dobrá obrana nám zařídila výsledek," lebedil si do kamery ČT brněnský trenér Jaroslav Hynek, který zažil vítěznou premiéru na lavičce Zbrojovky.

Do základní sestavy začlenil čtyři letní akvizice - Filipa Štěpánka, Jakuba Janetzkého, Lucase Kubra a Carla Matekoviče. Ve druhé půli pak naskočil z lavičky do hry Musa Alli, jenž se vrátil z hostování v Českých Budějovicích a stále se pro něj nenašla vhodná nabídka na jiné angažmá, a tak zatím zůstává ve Zbrojovce. Viditelně oživil hru a jeho pohyb dělal jihlavské obraně obří problémy. Kartu za faul na něj dostali dva hráči.

Zbrojovce naopak chyběli zraněný Jakub Řezníček a stoper Foster Gyamfi.

„Budoucnost Musy Alliho se řeší, ale nabídky na něj nejsou takové, jaké by mohly být. Řezníček nenaskočil do hry, protože je zraněný, stále platí, že když na něj přijde nabídka, tak může odejít, aby dal ještě dva góly v lize a stal se členem Klubu ligových kanonýrů nebo, aby si ještě v závěru kariéry vydělal. Foster nenastoupil z administrativních důvodů, které řešíme," vysvětlil sportovní ředitel brněnského klubu Zdeněk Psotka.

Zbrojovka si nemohla přát lepší vstup do sezony. Už ve čtvrté minutě naservíroval Tomáš Smejkal míč na hranici vápna nejzvučnější letní brněnské posile Janetzkému, který výstavní ranou nedal šanci brankáři Pavlu Soukupovi a otevřel skóre zápasu. O chvíli později mohli hosté vést o dvě branky, jenže Smejkala při samostatném úniku dohnal Maximilien Boussou, který vzápětí zakončení brněnského hráče zblokoval.

Poté ale převzali útočnou iniciativu domácí, kteří sice přestříleli v první půli svého soupeře 6:2 na střely na bránu, ale vázla jim koncovka. Brankář Zbrojovky Dominik Sváček tak často na střely dobře viděl a bez problému je zachytával, vytáhnout se musel jen proti střele Adama Peška k tyči. Na druhé straně se připomenul zase produktivní Roman Potočný, který se šikovně zbavil dvou hráčů a jeho střelu k tyči musel Soukup vytáhnout efektním zákrokem mimo bránu.

„Na náš způsob hry ještě nejsme úplně připraveni kondičně, jak bychom potřebovali. Po té brance jsme byli strašně nepřesní, musíme se situacemi nakládat lépe," uvědomoval si Hynek.

Po změně stran byli v úvodu aktivnější hosté, ale větší šanci si nevytvořili. Příležitosti si ovšem nevypracovávali ani domácí. Rutinu druhé půle narušil příchod žolíka Alliho na hřiště v 66. minutě. O dvanáct minut později totiž právě po faulu na něj odbržel červenou kartu domácí David Štětka.

„Dělal nám problémy a chodil do brejků," hlesl trenér Jihlavy David Oulehla.

Brňané pak přesilovku využili. Při rychlém protiútoku Zbrojovka vyšachovala domácí obranu a po šikovné kombinaci zakončoval Potočný zblízka pohodlně do brány. Stejný hráč měl po Alliho průniku v závěru tutovou šanci, zblízka Soukupa ovšem nepřekonal a na poslední minuty přepustil místo na hřišti střídajícímu Danielu Švancarovi.

V závěru ještě mohli domácí zkorigovat skóre, ale při obranném zákroku u brankové čáry se blýskl Martin Nový. „Náš fotbal je sice hezký, ale jsou tam nedokonalosti a nepřesnosti. Neumíme si dát finální přihrávku," žehral Oulehla.

První tři body do tabulky tak zapisuje Zbrojovka, kterou čeká další zápas už v pátek, kdy se představí v předehrávce dalšího kola v Opavě.

Vysočina Jihlava - Zbrojovka Brno 0:2

Poločas: 0:1.

Branky: 4. Janetzký, 84. Potočný.

Rozhodčí: Petřík – Žurovec, Pochylý.

Žluté karty: Lacko, Chytrý - Pernica, Kronus, Potočný.

Červené karty: Štětka, Novák (vedoucí mužstva Jihlavy).

Diváci: 1230.

Vysočina Jihlava: Soukup – Hošek (75. Smutný), Štětka, Boussou, Labaran – Pešek (80. Chytrý), Lacko (K) – T. Franěk (59. Křehlík), Šancl, Selnar – Araujo-Wilson.

Zbrojovka Brno: Sváček – Šural, Lu. Pernica (C), Štěpánek – Smejkal (66. Granečný), Nový, Janetzký, Kubr (73. Jambor) – Potočný (90. Švancara), Mateković (73. Texl), Kronus (66. Alli).