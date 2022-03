„Rohy teď hodně trénujeme a myslím, že jde aktuálně o naši největší zbraň. Proti Třinci jsem hlavičkoval už před gólem a pak ještě jednou, jen škoda, že Ševa nezavřel zadní tyč,“ pravil s úsměvem líšeňský útočník Martin Zikl.

Dvaadvacetiletý hráč se 188 centimetry výšky patří mezi nebezpečné hlavičkáře v pokutovém území soupeře. V něm ho pak doplňují především obránci Michal Jeřábek, Ševčík nebo dlouhán Jakub Černín. „Ve vzduchu jsme hodně silní,“ uznal kouč brněnského celku Milan Valachovič.

Jeho slovům smutně přikyvoval i třinecký trenér Martin Zbončák. „Zápas rozhodla standardka, při které první střelu vyrazil Hasalík (brankář Lukáš Hasalík – pozn. red.), jenže pak už je to o náhodě. Věděli jsme ale o síle a výšce hráčů a že takové situace mají dobře zvládnuté,“ poznamenal někdejší prvoligový obránce, jenž dřív oblékal také brněnský dres.

Líšeň si proti jeho svěřencům ze hry výraznější příležitosti nevytvořila. Chyběla jí kreativita a mnohdy i přesnost přihrávek. „Viděli jsme, že v prvním poločase jsme potřebovali větší kvalitu na soupeřově půlce, zbavovali jsme se míče. Přitom jsme vedli kluky k tomu, že budeme hrát do zatažené obrany,“ podotkl Valachovič.

V 64. minutě Jihomoravany spasil Málkův centr, proti Zbrojovce při jeho absenci zahrával rohové kopy záložník Marek Matocha. „Tři, čtyři týdny dozadu jsme řešili, že se nám ve standardních situacích nedařilo. Kluci je teď dobře kopou,“ zhodnotil Valachovič.

Jejich zahrávání se Líšeň věnuje pravidelně na tréninku před zápasem třeba i víc než dvacet minut. „Sladili jsme to i s náběhem,“ pochvaloval si Matocha.

Právě jeho Valachovič nedávno upozornil také na nízkou produktivitu. „Matochovi jsme vyjel statistiky a když je viděl černé na bílém, tak si zřejmě uvědomil, že to není ideální. A asi to zabralo,“ culil se zkušený stratég.

Proti Zbrojovce si čtyřiadvacetiletý hráč připsal tři asistence, v zápase s Třincem pak překonal hostujícího gólmana Hasalíka po kličce do prázdné branky. „Samozřejmě jsem myslel na to, že jsem neměl dobrá čísla, teď jsem ale přidal tři asistence, gól a doufám, že to bude jen pokračovat,“ přál si Matocha.

Brňané i díky jeho výkonům v posledních dvou zápasech úspěšně zareagovali na domácí porážku 1:3 s Vlašimí a aktuálně jsou v tabulce na druhé pozici. „Bude hezké, když si udržíme stejnou výkonnost, ale v kabině zatím o baráži nemluvíme,“ dodal Valachovič.