Že se Alliho brněnská štace chýlí ke konci, zmínil i trenér Zbrojovky Jaroslav Hynek na tiskové konferenci po sobotním debaklu brněnského klubu 1:6 s Varnsdorfem. „Zřejmě to byl jeden z jeho posledních zápasů za Zbrojovku, na stole má velmi výhodnou nabídku, kterou řeší," pověděl Hynek.

Ten přitom Alliho právě až do čtvrtého utkání Zbrojovky v sezoně ve Varnsdorfu poprvé nasadil do základní sestavy, v předcházejících třech duelech dostal Alli šanci vždy jako střídající hráč ve druhém poločase. Původně se totiž s Allim ani do začátku sezony nepočítalo. S brněnským celkem neodehrál jediný přípravný zápas, ale protože se jednání o novém angažmá zadrhlo, Brno jej nakonec podobně jako loni v létě v úvodu sezony využilo.

„U těchto hráčů je někdy problém, že hrají hodně na sebe a nerespektují některé pokyny," zmiňoval Hynek.

Alli tak opouští Českou republiku po dvou letech. V létě 2022 ho angažovala Zbrojovka Brno nejprve jen na zkoušku, ale na jihu Moravy zaujal a zůstal. Loni v srpnu pak zamířil po sestupu brněnského celku na hostování do Českých Budějovic, odkud se v létě do Brna vrátil.

Nyní míří do nejvyšší alžírské soutěže, jejíž nový ročník startuje v půli září.