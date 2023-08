Brněnští fanoušci si ho oblíbili, další radost už jim ale nejspíš nerozdá. Nigerijský záložník Wale Musa Alli přestupuje ze Zbrojovky do prvoligových Českých Budějovic. O přesunu jako první informoval server iSport.cz.

Páteční výhra Zbrojovky 2:1 na Letné proti béčku Sparty byla zřejmě derniérou pro Walle Musu Alliho v brněnském dresu. | Foto: FC Zbrojovka Brno

O odchodu dvaadvacetiletého štírka se spekulovalo od jarního sestupu brněnského klubu z nejvyšší soutěže, druhá česká liga mu byla malá. Jednání o jeho přesunu se ovšem táhla a Alli tak začal přípravu i sezonu v Brně, kam přišel loni v létě. Na jihu Moravy s nigerijským záložníkem už nepočítali, i proto při všech svých čtyřech startech v této druholigové sezoně naskočil do hry až ve druhé půli. Přesto dokázal oživit hru.

„Je znát, když přijde do hry v jejím průběhu, Určitě i pro něj je to něco jiného, než když jde do začátku, kdy je obrana odpočinutá. Je pravda, že hru vždycky oživí," ocenil Alliho trenér Zbrojovky Luděk Klusáček po páteční výhře brněnského týmu 2:1 proti béčku Sparty.

Právě duel na Letné byl zřejmě Alliho derniérou v dresu Zbrojovky. Pouze 160 centimetrů vysoký šikula odehrál za Brno celkem devětatřicet prvoligových a druholigových duelů, v nichž vstřelil tři branky.