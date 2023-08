Spekulace potvrzeny. Alli prodloužil v Brně smlouvu a míří hostovat do Budějovic

Už několik dní se o tom mluvilo, nyní jsou přestupové spekulace potvrzené. Nigerijský ofenzivní fotbalista Wale Musa Alli míří z brněnské Zbrojovky do prvoligových Českých Budějovic. Na jihu Čech bude rychlonohý šikula hostovat do konce sezony, Dynamo následně může využít opci. Alli zároveň prodloužil smlouvu s brněnským klubem do roku 2025.

Zbrojovka přišla o ofenzivní zbraň, Alli (v červeném) míří hostovat do Českých Budějovic. | Foto: Petr Nečas