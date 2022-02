Před měsícem oslavil Floder pětadvacáté narozeniny. To je věk, ve kterém si nemůže dovolit vysedávat na lavičce. „Kvůli tomu se hostování řešilo. Potřebuji sbírat zkušenosti a chytat, to je důležité pro každého. Samozřejmě gólmanský věk je trochu delší, říká se, že brankáři zrají déle, ale čím dřív člověk pravidelně chytá, tím je to pro něj lepší,“ uvedl Floder.

Zbrojovka zdolala slovenského soka, třikrát skóroval Fousek

Na podzim odchytal v Brně jen čtyři duely FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, z toho jeden jako střídající hráč. Víckrát ho Martin Berkovec mezi tyče nepustil. „Už ke konci podzimu jsem si to sumarizoval a chtěl jsem větší vytížení. Když člověk nehraje, nemá se jak posouvat. Věděl jsem, že tým šlape a trenér nemá důvod do toho sahat, tak jsem zašel za manažerem Požárem a viděl to stejně. To samé trenéři,“ popsal své rozpoložení.

Když se ozvala Chrudim, neměl na co čekat. Zatím chytal dva přípravné zápasy, nejprve kousal prohru 0:4 v Plzni a pak naskočil při remíze 3:3 v Jihlavě 3:3. „Kluky už jsem poznal, zápas od zápasu se zlepšujeme, hra má vzestupnou tendenci a doufám, že to tak bude pokračovat, s mančaftem se víc sžijeme. Snad vše bude klapat, jak má, a sedne si to do jarní části sezony,“ přemítal.

V Chrudimi určitě dostane šanci mezi tyčemi. Všechny podzimní zápasy tam odchytal Petr Mikulec, ale ten se z hostování vrátil do Mladé Boleslavi. „Bylo mi řečeno, že o mě mají zájem na post jedničky. Doufám, že to dobře klapne a všechno se stvrdí,“ přál si brankář.

Ve Zbrojovce bude Berkovcovi mezitím krýt záda Jakub Šiman, který přišel na půlroční hostování z Plzně. V létě se Floder pokusí znovu usadit v brněnském kádru. „Určitě tady nic nebalím. Mám v Brně ještě rok a půl platnou smlouvu a neberu to tak, že bych někam utíkal. Za půl roku se mohu zase posunout dál a porvat se o pozici,“ sdělil.

Brněnský rodák věří, že se do Brna vrátí silnější. „Může mi jedině pomoct, když budu pravidelně chytat. Samozřejmě Chrudim je na druhém konci tabulky, čekají mě úplně jinačí boje, ale zase to budou nové zkušenosti, za které budu rád. Je to další výzva,“ prohlásil brankář Floder.

Marodka bobtná. Zbrojovce scházelo jedenáct hráčů, na hrot musel Fousek

V Chrudimi se musí obrnit pro případ horších výsledků. „Člověk musí zůstat pozitivní, nesmí se tím nechat semlít, protože psychika se potom projeví na hřišti. Člověk musí být co nejvíc v uvozovkách nad věcí, nebrat si výsledky, když se nedaří, ale spíš se to snažit zlomit. Nedávat na sebe deku, která potom svazuje nohy, naopak pořád myslet pozitivně a hledat si to pomyslené světlo na konci tunelu,“ usmál se.