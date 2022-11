Nejvíc čistých kont ve F:NL (sezona 2022/23)



1. Tomáš Vajner (Líšeň) - 9

2. Martin Melichar (Příbram) - 7

3. Jiří Floder (Chrudim) - 6

4. Kryštof Lasák (Opava) - 5

5. Lukáš Hasalík (Třinec) - 5

Právě spoluhráči mu výrazně pomáhají i na hřišti. Líšeň totiž má hru založenou na pevné defenzivě, přes kterou se soupeři jen složitě prokousávají. „Vycházíme z dobře organizované obrany, takže pro mě je to jednodušší práce. O to víc ale musím s obránci mluvit, snažit se posbírat balony, které letí do vápna. Když už na mě nejde tolik vyložených šancí, tak ať aspoň pomůžu v těchto věcech,“ podotýká.

Občas však paradoxně klidnější zápasy nejsou pro Vajnera výhodou. Je totiž typem gólmana, který je raději víc zaměstnaný a pořádně tak do utkání vtáhnutý. „Když se do zápasu víc dostanu, tak naberu i sebevědomí. Třeba proti béčku Slavie to pro mě byl nepříjemný zápas. Neměl jsem moc práce, bušili jsme do ní a najednou v závěru přišla její ojedinělá šance, když jsem si skoro celý zápas nesáhl na balon. To je pro mě nejvíc nešťastné utkání,“ objasňuje gólman s jedním prvoligovým startem.

Právě na zákroky mladého gólmana se však Líšeň může v sezoně spolehnout. Navíc si často umí i dojít pro nebezpečný centr, za celý podzim měl jen jedno horší období, kdy nejprve v závěru utkání s Táborskem nedosáhl na střelu Petra Plachého, následně proti Karviné chyboval u rozhodujícího gólu. „Mám v tomhle dobře nastavenou hlavu, protože vím, že chyby dělají i mnohem zkušenější brankáři. Pár chyb jsem udělal, občas ještě určitě nějaké přijdou, na to jsem připravený. Jsem přeci jen pořád mladý gólman,“ uvědomuje si Vajner.

Podobné nepříjemné momenty jsou však pro něj pozitivní v tom, že ho ještě víc motivují do následné tvrdé práce. „Pro mě je důležitá moje reakce na chybu, z ničeho si nedělám hlavu, nemám to zapotřebí. Snažím se pracovat sám na sobě, abych byl nejlepší volba pro trenéra. Připravuje mě to na větší fotbal,“ nastiňuje.

Navíc Vajnera motivují i statistiky. S devíti čistými konty kraluje druhé lize, dopředu ho však žene ještě jiné číslo. „Viděl jsem statistiku Vlasty Hrubého, kterého znám z Jablonce a měl šestnáct vychytaných nul se Znojmem. To je moje hranice, na kterou bych se chtěl dostat. Pak všechny svolám, abych jim řekl, že jsem v téhle statistice na jeho úrovni,“ usmívá se.

Poslední podzimní nulu do statistik může přidat v neděli od dvou hodin odpoledne, kdy se Líšeň představí na hřišti Varnsdorfu. Proti pátému celku tabulky ji však nečeká nic jednoduchého. „Byl bych rád, kdybychom tam jeli jednoznačně vyhrát. Za celou kabinu říkám, že nechceme přidávat jen body za remízy, chceme vždy zvítězit. Doufám, že se nám to i v posledním kole povede, protože bychom rádi přezimovali na co nejvyšší příčce,“ přeje si Vajner.

Brněnský celek stále ještě může přezimovat i na první pozici, musí však doufat v klopýtnutí rozjeté Příbrami. Právě jí líšeňský gólman trochu závidí. „Je to pro ni lehčí v hlavách, protože se postupně ze spodku tabulky prokousávala nahoru. Naopak my jsme od začátku byli lídr a každý zápas musíme potvrzovat, že jsme nahoře právem. Poté už si to kolikrát vybralo svou daň, kdy jsme třeba nezvládli závěr utkání,“ doplňuje.