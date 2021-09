„Málek penalty kopal a pro tento zápas byl jednička, ale myslím, že z toho byl pokakaný a byl rád, že to vzal na sebe Silný. Měl sebevědomí a rozhodl,“ uvedl líšeňský kouč Milan Valachovič.

Šestadvacetiletý útočník brněnského celku se tak ve druhé lize prosadil ve čtvrtém utkání v řadě, i když jeho penaltu k levé tyči brankář Luděk Vejmola vystihl. „Byl jsem trochu překvapený, že ji kopal on. Nějaký přehled o hráčích vždycky mám, ale zrovna na Silňase jsem se nepřipravoval, proti němu jsem zakročil intuitivně. Balonu jsem se možná lehce dotkl, ale vůbec to nestačilo, abych ho vytěsnil,“ poznamenal jihlavský gólman.

Ten se v utkání na líšeňském stadionu činil, když už v prvním poločase zlikvidoval pokusy Marka Matochy, Jakuba Kučery nebo Silného. „Vždycky je pro gólmana lepší, že tam něco má, než když celý zápas jen stojí v brance a pak přijde jedna těžká situace. Chytalo se mi dobře, ale s konečným výsledkem je všechno znehodnocené a z těch zákroků vlastně nic není,“ smutnil Vejmola.

Přesto jako první se v zápase dostal do vedení jeho celek. Ve 35. minutě se prosadil střelou z hranice pokutového území Jakub Selnar. „Už delší dobu nás trápí chování na posledních třiceti metrech, kde hledáme prostor pro zakončení. Hráče jsme teď hodně vybízeli, aby se pokoušeli o střelbu ze střední vzdálenosti, protože v soutěži jsme z toho branku ještě nevstřelili. Jsem rád, že to Kuba vzal na sebe,“ pravil jihlavský trenér Jan Kameník.

Na Selnarovu trefu ovšem Líšeň rychle zareagovala. Po souhře Málek a Matocha při rohovém kopu se ke střele hlavou dostal David Pašek, Vejmolu překonal až z dorážky Michal Jeřábek. „Zápas byl těžký na koncentraci. Viděli jsme, že Jihlavu mačkáme, ale pak se najednou nedaří, ztrácíme balony a srazí nás, že dostaneme branku. Tím, že jsme dali rychlý gól, jsme se dostali do zápasu zase zpátky,“ zdůraznil líšeňský obránce Milan Lutonský.

Brňané byli za nerozhodného stavu aktivnější a kouč Valachovič navíc poslal v 80. minutě do hry k Silnému druhého útočníka Martina Zikla. Tribuny si však žádaly změnu v sestavě už daleko dřív. „Když se podívám na naši střídačku, měl jsem tam z šesti hráčů čtyři defenzivní, tak co chcete vystřídat, když jste v tlaku a nechcete to rozbít? Lidi na to mají nějaký názor, ale já jsem za to zodpovědný a věděl jsem, že už střídat nemůžu. Věřil jsem navíc těm klukům, kteří na hřišti byli, že právě oni jsou schopni zápas dotáhnout do vítězného konce,“ vysvětlil líšeňský stratég.

Jeho svěřenci díky Silného proměněné penaltě zvítězili ve čtvrtém utkání v řadě a v tabulce se nacházejí se sedmnácti body na čtvrté pozici. „Za vítězstvím jsme si šli víc a nakonec byli šťastnější. Řekli jsme si, že se chceme co nejdřív dostat na dvacet bodů, protože závěr podzimu pak může být klidnější," řekl Valachovič.

Jihlavští v této sezoně prohráli počtvrté a jsou devátí. „Pokud chceme uspět v této soutěži, která je určitě kvalitnější než v minulém ročníku, nemůžeme takovým způsobem vést utkání. Je potřeba se poučit z toho, že když dáme branku, nemůžeme hned inkasovat a že v momentu, kdy se blíží závěr zápasu, musíme dostat míč co nejdál od branky, nepadat do hlubokého bloku a být pořád aktivní. Na to se musíme podívat,“ dodal Kameník.

Líšeň - Vysočina Jihlava 2:1 (1:1)

Branky: 37. Jeřábek, 90+3. Silný (pen.) – 35. Selnar.

Rozhodčí: Batík – Pečenka, Slavíček.

ŽK: 35. Matocha, 41. Pašek, 76. Kučera (všichni Líšeň).

Diváci: 523.

Líšeň: Veselý – Lutonský, O. Ševčík (C), Jeřábek, Pašek – Matocha (80. Zikl) – Stáňa, Málek, Kučera, Rolinek – Silný.

Vysočina Jihlava: Vejmola – Křišťál (81. Ritter), Pojezný, T. Vlček, T. Svoboda – Selnar (81. Fila), Lacko (C), Tureček, Peřina (67. Štefánek) – Vedral (72. Zoubele), Arroyo (72. Tall).