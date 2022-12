Zároveň však ihned dodal, že na podobné soudy je pár dní před Vánocemi poměrně brzo. „Můžu si něco myslet, ale realita bude nakonec jiná. Tak jako třeba v posledních přestupových obdobích, kdy nám odešlo hodně hráčů do první ligy, s tím jsme vůbec nepočítali,“ rekapituloval stratég.

Přitom ještě nedávno zájem o některé líšeňské hráče byl, spekulovalo se například o možné odchodu stopera Jakuba Černína do Olomouce. „O Černína nějaký zájem byl, jednalo se, ale myslím, že to nyní ustalo. Občas se nějaký zájemce zmíní o Marku Matochovi, protože u nás podává už tři roky kvalitní výkony, je kreativní hráč. Ale není to nic vážného,“ nastínil Valachovič.

Především skvělá první polovina podzimu Líšně zaujala fotbalovou veřejnost, dlouhodobě konzistentní výkony druholigového týmu přitahují zájemce o jeho klíčové hráče už pravidelně. „Do budoucna předpokládám, že může být zájem o rychlostně vybaveného Pavla Sokola, Tom Ulbrich se jevil velice dobře a věřím tomu, že Martin Zikl ještě neřekl poslední slovo. Tomáš Vajner pak má v bráně devět vychytaných nul. Případné odchody by se mohly týkat těchto hráčů, ale nemyslím si, že by to bylo nyní v zimě,“ vylíčil zkušený trenér.

Zatím se tak líšeňské mužstvo může začít chystat na začátek zimní přípravy, ve které bude chtít pracovat na dalším zlepšení spolupráce a automatismů. „Začínáme s tréninkem 10. ledna, hned v sobotu 14. ledna hrajeme proti slovenské prvoligové Podbrezové. Následně nás čeká Prostějov, slovenské celky Skalica, Petržalka, Košice a rezerva Slovanu Bratislava. Ještě také druholigový rakouský Horn a generálku na druhou ligu máme doma s Opavou,“ vyjmenoval Valachovič.

Po létě tak brněnský tým pokračuje v nastavené filozofii, kdy přípravná utkání hraje výhradně proti kvalitním soupeřům. „Vydali jsme se letos cestou, že chceme hrát proti minimálně druholigovým mančaftům, aby nás opravdu velmi kvalitně připravily na jaro,“ doplnil líšeňský lodivod.

Do druhé poloviny sezony by tak aktuálně třetí celek druhé ligy rád šel sehranější, než v jakém stavu ročník začínal. „V létě jsme mužstvo opět vybudovali, v podzimní části jsme pracovali na určitých věcech. Kádr potřeboval být pospolu, protože předtím jsme byli spolu dva tři roky, než jsme některé kluky zobchodovali,“ popsal Valachovič.