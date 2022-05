O jedinou branku jeho mužstva se postaral nejlepší líšeňský střelec v této sezoně Jaroslav Málek. A když třicetiletý záložník ve třicáté minutě překonal hostujícího brankáře Františka Kotka, zvesela se zasmál.

Bez baráže? Zklamání, zní z Líšně před duelem sezony. Na Spartu B i s kapitánem

Ani ne pro to, že nasměroval Líšeň k důležitému vítězství, ale že se prosadil hlavou po centru Toma Ulbricha. „Popravdě nepatřím na hřišti k úplně nejvyšším a jak jsem viděl míč v síti, moc jsem tomu ani nevěřil. Je to taková rarita. Nestihl jsem ovšem ani přemýšlet, protože Tom krásně nacentroval. Gól nám pak strašně pomohl, uklidnil nás,“ řekl Málek.

Líšeňští ohrozili Kotka před zraky víc než třinácti set diváků už v úvodu zápasu. Jenže Šimon Šumbera z dobré pozice netrefil branku a střelu hlavou Ondřeje Ševčíka vykopl na brankové čáře Václav Dudl. „Vůbec jsme nezachytili vstup do zápasu a domácí zaslouženě vedli. Naopak po přestávce jsme víc kombinovali a drželi míč, ale nezvládli jsme koncovku,“ pravil trenér Pražanů Petr Janoušek.

Jeho svěřenci zaskočili líšeňskou defenzivu až v 76. minutě, kdy balon z prázdné branky senzačně vykopl stoper Michal Jeřábek. „Vytvořili jsme si jedinou příležitost, což je málo, když chceme otočit výsledek. S druhým poločasem jsem ale spokojený,“ podotkl Janoušek.

Řádění fanoušků v Drnovicích: Zbrojovka zaplatí desítky tisíc i za rasismus

Ten se k rezervě Sparty přesunul v pondělí, když dosavadní kouč druholigového celku Michal Horňák povýšil k A mužstvu. „Snažili jsme se jakýmkoli vlivům na hráče vyhnout, i Míša Horňák promluvil ke klukům ve stejném duchu, že se pro ně nic nemění,“ ujistil Janoušek.

Zatímco Sparta B po zápase v Brně definitivně ztratila naději na umístění v nejlepší trojce, Líšeň i přes aktuálně čtvrté místo má baráž o první ligu na dosah. V sobotu v posledním kole soutěže však musejí porazit už jistě sestupující Viktorii Žižkov. „Už do zápasu se Spartou jsme šli s čistou hlavou, nikdo nás nikam nenutí, buď to vyjde, nebo nevyyjde. Když jsem nastupoval, primární cíl byl etablovat se ve druhé lize, a teď bojujeme na špici tabulky až do posledního kola o baráž. Nemáme co ztratit," dodal Valachovič.

SK Líšeň - AC Sparta Praha B 1:0 (1:0)

Branky: 30. Málek.

Rozhodčí: Nehasil – Arnošt, Pfeifer.

ŽK: 32. M. Jeřábek – 35. Turyna, 90+3. Piško.

Diváci: 1320.

SK Líšeň: Veselý – Pašek, M. Jeřábek, O. Ševčík (C), Lutonský – Otrísal – Ulbrich (90+1. Minařík), Málek (79. Bednář), Matocha (79. Černín), Šumbera – Toutou (59. Zikl). Trenér: Valachovič.

AC Sparta Praha B: Kotek – Gelašvili (46. Ambler), Piško, Večerka (79. L. Vácha) – Tvaroh (46. Borkovec), Jonáš, Holoubek, Dudl (71. Žížala) – Šimáček (46. Šilhart) – Kozák, Turyna (C). Trenér: Janoušek.