A podle zdravotního stavu hráčů se třetí celek FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY rozhlédne po případném doplnění kádru pro jarní část sezony. „Dovezli jsme si veskrze pozitivní dojmy. Negativní jsou pouze zranění,“ shrnul týden na Maltě brněnský kouč Miloslav Machálek.

Dnes má schůzku s lékařským štábem a zítra s užším vedením klubu, která se týká stavu kádru. „Monitorujeme zdravotní stav hráčů. Kdyby nám měl někdo dlouhodobě vypadnout, budeme reagovat, v tuhle chvíli to tak nevypadá. Tenhle týden se rozhodne, jestli se ještě někam vydáme, nebo už kádr zastabilizujeme, abychom do něj nevkládali nový element,“ sdělil sportovní manažer Zbrojovky Tomáš Požár.

Nejpalčivější post brněnské sestavy se momentálně nachází ve středu obrany. Lukáš Kryštůfek a Jakub Černín se zotavují po operacích kolen a na Maltu ani necestovali. Druhý jmenovaný se včera poprvé zapojil do tréninku s týmem. „Dlouhá odmlka je znát. Kryštůfek pracuje, podle prognózy může být v pořádku koncem února. Zatím si pomáháme z vlastních řad,“ hlesl trenér.

Včera už se plnohodnotně zapojil do přípravy Peter Štepanovský, ovšem mimo jsou naopak Pavel Eismann, Antonín Růsek nebo Ondřej Pachlopník. „ Zdravotní problémy nás trošku trápí. Zranění vyplývají z agresivní hry, s tím se musí počítat, ale na můj vkus je jich hodně. Musíme počkat, nemá jít o déletrvající problém, ovšem jsou to překážky, protože chceme mužstvo nějakým způsobem budovat,“ poznamenal brněnský stratég. Zranění z podzimu si navíc obnovil útočník Jan Pázler, který na Maltě rovněž chyběl.

Trh sledují

Přestupní termín končí 22. února a do té doby si může vedení brněnského klubu vyhodnotit, zda ještě někoho potřebuje a jaká se objevuje nabídka. „Spíš se bavíme o alternativách, kdyby nás něco postihlo a okamžitě jsme potřebovali posílit, ale není to na pořadu dne. Uvidíme, jak se nám kádr vyvine. Sledujeme dění na trhu, momentálně však do ničeho zásadně nevstupujeme,“ uvedl kouč Machálek.

Tento týden už se nejspíš definitivně rozhodně také o osudu někdejšího reprezentačního záložníka Ondřeje Vaňka, který na podzim Zbrojovce pomohl a od té doby hledá nový klub. „Ondra má tento týden schůzku se svými zástupci. Respektujeme, že chce zahraniční angažmá, na čemž dost usilovně pracuje se svojí agenturou,“ přiblížil Požár.

Ani měsíc od začátku přípravy však nové angažmá nemá, takže se stále nabízí jeho setrvání v druholigovém Brně. „Samozřejmě s Ondrou také jednáme a bavíme se o možnosti jeho využití pro jarní část. Je to na něm. Ctíme jeho zájem o zahraničí, ale můžeme se dohodnout i na pokračování, víc ukáže tenhle týden,“ podotkl manažer Zbrojovky.

Ani k zúžení kádru se zatím vedení klubu neodhodlalo. „Bavíme se o vývoji mladých hráčů. Máme různé možnosti, mohou jít na hostování, ale taky mají prostor se rozvíjet v prostředí A týmu, ambice do jarních bojů máme s B týmem. Necítíme, že nás něco tlačí, abychom hráče někam pouštěli. Je to individuální,“ dodal Požár.

V sobotu od dvou hodin odpoledne nastoupí Brňané k další přípravě v Trenčíně.

Brněnská příprava:

Blansko – Zbrojovka 2:7 (2:0)

Dunajská Streda – Zbrojovka Brno 0:5 (0:2)

Nitra – Zbrojovka 5:1 (2:0)

Zbrojovka – Skalica 3:1 (3:1)

Zbrojovka – Ostrava 3:2 (1:2)

Mladá Boleslav – Zbrojovka Brno 1:1 (1:0)

Balzan – Zbrojovka Brno 0:0

sobota 8. 2., 14.00: Trenčín – Zbrojovka Brno

sobota 15. 2., 10.30: Zbrojovka – Podbrezová (v Líšni)

středa 19. 2.: Petržalka – Zbrojovka Brno (čas bude upřesněn)

sobota 22. 2., 10.00: Vyškov – Zbrojovka Brno

pátek 28. 2., 17.00: Zbrojovka Brno – Pardubice