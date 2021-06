Zavadil: mozek hry i bouřlivák, co umí zařvat a tyká sudím

Je věk jenom číslo? To chce dokázat fotbalový veterán Pavel Zavadil. Přestože v prosinci ukončil kariéru v prvoligové Opavě, tento týden vstoupil do přípravy se Zbrojovkou Brno, které hodlá pomoct k návratu do nejvyšší soutěže.

Pavel Zavadil pózoval v brněnském dresu na stadionu v Srbské ulici. | Foto: FC Zbrojovka Brno/Martin Lísal

Přitom je mu už třiačtyřicet let. „Těším se na fotbal, na celou Zbrojovku, fanoušky. Vracím se do známého prostředí, kde se toho moc nezměnilo, je tady spousta stejných lidí. Mám rád i město, vždycky jsem se tady cítil jako doma, Brno mi přirostlo k srdci,“ líčil tvořivý záložník po prvním tréninku. Bouřlivák Dojčan považuje Zbrojovku za čest, dělá servis Dostálkovi Přečíst článek › Přestože není sporu o jeho fotbalových kvalitách, kdekdo si klade otázku, zda je dobrý nápad, aby znovu otevíral kariéru. A stačí ještě na vrcholovou úroveň? „Překvapilo mě, že do toho jde, obdivuji ho. Myslel jsem, že ukončil kariéru a dal se na dráhu sportovního ředitele. Jsem zvědavý, jak na tom bude,“ přiznal středopolař Jiří Texl, který po boku Zavadila nastupoval na podzim ještě v Opavě. Zkušený harcovník přichází do Brna dohlížet na rozvoj mladých talentů, ale v prvé řadě jako fotbalista. A brněnský trenér Richard Dostálek nepochybuje, že se Zavadil na návrat patřičně nachystá. „Věřím tomu. Pavel je lídr a očekávám od něho vůdcovskou roli, kterou převezme i v kabině, aby se mladí hráči od něj dokázali učit. Přece jen, aby byl v jeho letech pořád dobře připravený hrát tak vysokou soutěž, obnáší to obrovské sebeobětování. Věřím, že hráči si z toho vezmou jen to pozitivní,“ sdělil brněnský kouč, který je pouze o čtyři roky starší než Zavadil. 15 sezon sehrál Pavel Zavadil v české lize, za Olomouc, Drnovice, Spartu, Příbram, Ostravu, Brno a Opavu zvládl 277 utkání a dal 29 gólů Zkušený středopolař strávil ve Zbrojovce pět let po návratu ze Švédska, v roli kapitána řídil hru mužstva. Jenže teď nejstaršího hráče v historii nejvyšší soutěže čeká druhá liga. „Věk se nedá zastavit. Je super, že si věří na hraní. Ve druhé lize sice týmy nebudou mít takovou kvalitu na míči, ale budou hodně běžecky a fyzicky připravené, musíme se jim vyrovnat i v běhání. Uvidíme, jakou bude mít Zavoš vytíženost, zda zvládne hrát každý zápas. Trenér to má v hlavě asi rozvržené,“ uvažoval Texl, jenž může uprostřed zálohy nastupovat se Zavadilem. Rozhodně se ovšem ve druhé lize hodí jeho zkušenost a klid na míči, stejně jako ofenzivní nápady. „Pavel moc dobře ví, proč se vrací na hřiště. Věřím, že to je pozice lídra, kterou už tady zastával, k tomu přidá svoji zkušenost. Měl možnost zažít fotbal z druhé strany, z pozice sportovního ředitele, což ho taky posunulo dál. Určitě mu to otevřelo oči a věřím, že k fotbalu podle toho bude přistupovat,“ podotkl Dostálek. Do toho se ovšem Zbrojovce po vleklém zranění kolena uzdravuje Ondřej Vaněk, takže uprostřed zálohy vzniká přetlak. „Ondra se vrací asi po těžším zranění, než se očekávalo, je potřeba, abychom trochu vážili slova, Musíme počkat, jakou zátěž unese jeho noha, od toho se bude odvíjet jeho zařazení. Dobrých hráčů ovšem není nikdy dost,“ poznamenal trenér. Dostálek: Věřím, že dokážu ze sebe dostat víc a tým připravit tak, aby postoupil Přečíst článek › Zavadila je na trávníku pořádně slyšet. Podobně jako dosavadního kapitána Zbrojovky Pavla Dreksu, který chce klub opustit. „Na hřišti je Pavel slyšet asi víc, hlavně mluví na rozhodčí, všichni ho znají, tykají si s ním, občas mu něco připísknou. Asi na ně má ještě větší vliv než Dreksič,“ srovnal Texl. V kabině jsou podle něj oba lídři jiní. „Zavoš působí v šatně jinak než na hřišti, není tak bouřlivý. Zatímco Dreksič byl takový i v šatně, když nám to nešlo. V tom mezi nimi vidím rozdíl,“ doplnil Texl.

