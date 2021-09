Co se vám stalo?

Natáhl jsem si zadní stehenní sval v zápase s Jihlavou, potom jsem musel odstoupit. Jeden duel jsem vynechal a s Varnsdorfem už jsem chtěl hrát, bohužel mě to chytlo zpátky. Možná jsem návrat trochu uspěchal, naštěstí nemám ve svalu žádnou krev nebo něco vážnějšího, je jen natažený. Potřebuji se teď vyléčit, takže spíš odpočívám, chodím na rehabilitaci, abych se dal co nejdřív do kupy, jen vím, že to nějaký čas teď zabere.

S Varnsdorfem jste skončil po čtvrthodině, ozval se stejný problém?

Tři dny předtím jsem trénoval a cítil se dobře, nic mě nebolelo, že bych vnímal nějaký problém, jenže v zápase mě to chytlo znovu. Šel jsem hlavou do souboje, jak jsem dopadl a znova se odrazil, noha se opět ozvala a věděl jsem, že nemá cenu dál pokračovat, ať se nestane něco vážnějšího. Takže jsem šel dolů.

Teď vám tedy přišla vhod reprezentační pauza?

Určitě. Když to přišlo teď, mám čas se vyléčit. Samozřejmě nechci nic uspěchat. Aspoň deset dní teď nebudu nic dělat, ani moc běhat, ke konci příštího týdne jdu na kontrolní ultrazvuk nebo sono a pak uvidíme co dál. Příští týden musím nohu určitě ještě pošetřit.

Vaši kariéru zranění neprovází, i svalové problémy jsou spíš výjimečné?

Musím zaklepat, že se mi zranění vyhýbala, měl jsem jen jedno vážnější, křížák v koleni. Sem tam jsem měl natažený sval, ale nic takového, že bych vypadl na dlouho. Doufám, že teď taky nebudu delší dobu mimo, snad se co nejdřív zapojím a budu stoprocentně připravený.

Přece jen jste v pokročilejším fotbalovém věku, vidíte v tom souvislost?

(Úsměv) Samozřejmě jsem už starší hráč a musím se o sebe víc starat, ale to zranění se může stát každému, potká i mladého hráče, takže to tak neberu. Doufám, že se brzy dám do pořádku. Nedělám z toho žádnou vědu.

Léčíte se také mrazem při kryoterapii, pomáhá to?

Do krya chodím už delší dobu, využívám ho, protože je dobré a uspíší regeneraci, abych byl dřív zpátky. Převážně chodím k Ivanovi Janskému (fyzioterapeut Zbrojovky Brno – pozn. red.), který mi dává elektriku, lasery, protahuje mě a vždycky mi pomůže, takže mu stoprocentně věřím.

Po šesti odehraných kolech je Zbrojovka třetí, ztrácí tři body na pražskou Duklu. Jak hodnotíte vstup do sezony?

Samozřejmě jsme si všichni přáli, abychom zvládli před repre pauzou zápas s Varnsdorfem, bohužel to nevyšlo (remíza 2:2 – pozn. red.), ale je pozitivní, že máme jen tři body na první Duklu po šesti odehraných kolech. Nevidím to špatně a myslím, že si mančaft začíná sedat. Někdy jsme měli výsledkově štěstí, spíš jsme to dokázali urvat.

Až na zápas v Prostějově, kde jste prohráli 0:2.

Ten se nám nevydařil, ale rychle jsme si vše vysvětlili a snad už se opakovat nebude. Jsme na špici a je to jen o nás, soustředíme se na sebe, jak budeme hrát a co dokážeme, zda se zlepšujeme, nesledujeme mančafty okolo. Cíl je pro nás jasný, chceme být úspěšní a jdeme si za ním.

Do týmu jste zapadl rychle, vnímáte to tak?

Myslím, že jsem si zvykl rychle, přišel jsem do dobře známého prostředí, což pro mě byla výhoda. Poznal jsem, že kluci jsou skvělí, je tady dobrá parta, což mi to samozřejmě ulehčilo. Druhá liga je jiná než první, víc soubojová, hraje se nahoru dolů, bývá méně taktiky. Důležité je, že kabinu máme zdravou a v pořádku.

Až do zranění jste hrál téměř kompletní zápasy za Zbrojovku, vyhovuje vám takové vytížení?

Cítím se dobře, protože jsem absolvoval celou přípravu bez zranění, nic nevynechal, až teď mě to trochu chytlo. Jsem rád, když můžu každý den být na tréninku, bez toho by to absolutně nešlo. Potřebuji být stoprocentně připravený, abych mančaftu dokázal co nejlíp pomoct.