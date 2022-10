Ten přitom vyniká spíše svými asistencemi, gólově se prosadil vůbec poprvé v sezoně. Možná i proto prostějovského gólmana přesnou střelou překvapil. „Myslím si, že to bylo z takové pozice, kdy se dalo jak centrovat, tak střílet. Gólman třeba nemusel vidět, asi to nečekal a naštěstí to tam zapadlo,“ popsal střelec.

Důležitou roli hrál Matocha i u první branky Líšně, kdy rozjel akci, z které Tom Ulbrich vyrovnával na 1:1. Místo dobrého pocitu z osobního výkonu však pochopitelně lamentoval nad týmovou ztrátou. „Jsme dost zkušený mančaft a podobné situace umíme zvládat. V sobotu nám to ale nevyšlo. Přitom Prostějov neměl v utkání nějak moc nebezpečných situací, ale prohráli jsme,“ mrzelo ho.

Žabiny podlehly francouzskému Montpellieru až po druhém prodloužení

Pohroma přitom pro jihomoravský celek mohla přijít už pár chvil před náhlým prostějovským obratem, hostující záložník Jan Schaffartzik totiž mohl zakončovat do prázdné branky a vyrovnat tak utkání. Výborným obranným zákrokem mu vyloženou šanci v poslední chvíli zmařil právě Matocha. „Kdybych tam nebyl, tak by dával do prázdné brány, takže zaplaťpánbůh že jsem se vrátil. Pořád jsme vedli 2:1, měli vše ve svých rukách a mohli to udržet. Pak to ale dopadlo špatně,“ nastínil bývalý hráč Vyškova a Olomouci.

Napravit reputaci si svěřenci Milana Valachoviče budou chtít v sobotu na hřišti Třince. Důležitou roli bude opět hrát pětadvacetiletý středopolař, který ve třech z posledních čtyř utkání zaznamenal gól či asistenci. „Něco jsme si v kabině řekli, ale že bychom si nadávali, to určitě ne. Máme pár dní, abychom se oklepali a zvedli. Doufám, že v Třinci utkání zvládneme,“ přál si Matocha.