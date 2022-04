Ve 41. minutě se prosadil hlavou Adam Fousek a tři minuty po něm po krásné kombinační akci Jakub Přichystal. „Ševa (Michal Ševčík – pozn. red.) kopnul fantasticky roh, už předtím se nějaký dal proměnit. Dostal jsem dobrý balon, nikdo si mě nehlídal, byl jsem volný a trknul jsem to na bránu, za což jsem rád. Pak jsem prostrčil balon asi Nečimu (Jakub Nečas), který to krásně vyřešil, dal pod sebe balon Kubovi, který střílel do prázdné. Byly to důležité góly,“ popsal obě situace Fousek.