Žádný gól nedostali, pět jich vstřelili. Výsledek 5:0 odpovídá rozdílu soutěže mezi druholigovou Zbrojovkou a třetiligovým Hodonínem. Ovšem nedostatků viděli brněnští trenéři i přes vítězství na lužánecké umělce dost. „Jsme rádi, že jsme dali tolik gólů, potřebovali jsme to. Myslím, že jsme měli hodně náběhů za obranu, které jsme ještě nevyužili. Bylo tam dost ofsajdových situací, kombinace vázla,“ podotkl asistent brněnského kouče Josef Mucha.

Šestý celek FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY se blíží k polovině zimní přípravy, takže už nastává čas ladění výkonů. A ještě má co zlepšovat. „Určitě v defenzivě, jak se posunout, kam se posunout, hlavně včas zacpávat prostory. Musíme pracovat na zastupování a dostupování hráčů. Nevyletět zbytečně před hráče, ale získat čistě míč, v tom musíme být ještě lepší. Minule jsme dostali šest gólů, což svědčí o tom, že máme na čem pracovat,“ připomněl Mucha porážku 2:6 ve Skalici.

Proti Hodonínu se Zbrojovka prosadila až ve druhém poločase, kdy vstřelila všech pět branek. V první půli toho tolik nepředvedla. „Bylo tam ještě docela dost chyb, nepřesností i v kombinaci, ale taková je umělka, na ní se musí hrát hodně přesně,“ upozornil kouč.

Povzbuzení pro brněnskou obranu byl ovšem start stopera Luďka Pernici v základní sestavě. Největší zimní posila z Plzně od dubna nehrála po operaci kolene, v sobotu si zkušený zadák odbyl obnovenou premiéru v dresu Zbrojovky. „Cítil jsem se dobře, noha drží. To bylo pro mě rozhodující a hlavní. Technických nedokonalostí tam bylo až moc na můj vkus, ale snad se to k jaru vypiluje,“ doufal Pernica.

Ani chladné počasí mu nevadí, užívá si návrat na trávník. „Mně by se líbila jakákoli příprava, těším se každý den. Sice jsme hráli jenom proti třetiligovému soupeři, ale Hodonín je kvalitní tým. Jsou tam hráči, kteří prošli ligou, známe je,“ poznamenal zkušený obránce.

V nadcházejících utkání už dostanou někteří fotbalisté větší porci minut než dosud. „Doteď jsme střídali dvacet hráčů, teď jsme to trochu rozdělili jinak, někteří šli za hrát béčko. V pátek nás čeká Žilina, to je těžší soupeř, který prověří naši defenzivu, na které potřebujeme hodně zapracovat,“ řekl Mucha.

Brněnští trenéři také vnímají, kde mužstvo potřebuje posílit. „Z mého pohledu by se nám hodil kvalitní střední záložník. Jirka Hamza tam nehraje špatně, udělal velký pokrok za poslední půlrok. Ale kdyby přišel kreativní střední záložník, který by hru zklidnil a někam usměrnil, to by za mě byla pomoc pro tým,“ sdělil asistent kouče Tomáše Polácha.

Pokračuje také hledání levého obránce, proti Hodonínu na kraji zaskočil ghanský stoper Foster Gyamfi. „Je to levák a na stoperu máme přetlak, takže ho teď dáváme vyloženě nalevo. Bude potřebovat nějaký čas, ale perspektivu má,“ vysvětlil Mucha.

S dvacetiletým dánským obráncem Andreasem Troelsenem z Esbjergu, který odehrál poločas proti Skalici, Zbrojovka nepočítá. „Byla to taková naplánovaná rychlovka, že přijde jenom na ten zápas. Teď jsme se o něm nebavili,“ hlesl Mucha.

V sobotu 10. února odjede brněnský celek na soustředění do slovenského Sence. Tam už zamíří užší kádr. „Na soutěž potřebujeme patnáct, šestnáct kvalitních hráčů, možná víc. Dostávají postupně šanci mladí, pro ně je to škola, zvykají si na tempo a rychlost. Na soustředění máme dva zápasy, do nich už by se měl zapojit užší kádr,“ potvrdil Mucha.