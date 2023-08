Největší aspirant na postup do první fotbalové ligy se raduje z úvodního vítězství v novém ročníku, ale jak trefně poznamenal brněnský kouč Luděk Klusáček, vydřené vítězství 2:1 na hřišti olomouckého béčka bolelo.

Brněnští fotbalisté (v červeném) zvládli drama na hřišti olomoucké rezervy a zvítězili 2:1. | Foto: Petr Nečas

Zbrojovka ve dvou kolech FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY zapsala zatím čtyři body, v prvním duelu doma jen remizovala s Vlašimí 1:1. V tabulce je čtvrtá za stoprocentní trojicí Vyškov, Jihlava, Táborsko.

Společný jmenovatel obou utkání? Zbrojovka pokaždé prohrávala a musela dotahovat. „Nevím, čím to je, asi nás trochu zaskočil přechod do druhé ligy, je potřeba si navyknout na jiný způsob hry, nastupují proti nám mladší hráči, první liga se hraje víc zkušeně. Zatím máme problém, než se s tím srovnáme, nedokážeme soupeře zmáčknout,“ podotkl brněnský záložník Jiří Texl. „Podobné to bylo i před dvěma lety, kdy jsme taky neměli bůhvíjak dobrý začátek. Věřím, že si na to navykneme,“ srovnával s předloňským startem druholigového ročníku.

Do letních bitev roku 2021 tehdy vstoupila vítězstvím 1:0 na hřišti Táborska, pak doma zdolala Opavu 2:1, jenže přišla facka v podobě prohry 0:2 v Prostějově. Ovšem od té doby se Brno zvedlo a odrazilo se až k jasnému postupu do nejvyšší soutěže.

Olomoucká rezerva na Andrově stadionu vedla od sedmé minuty, kdy se prosadil Yunusa Muritala. Po půl hodině hry srovnal Jakub Řezníček. „Nevstoupili jsme do zápasu dobře, Sigma měla ze začátku šance, problém nám dělaly balony za obranu i vysoký a pohyblivý útočník. Pak jsme se dali trošku do kupy, od půlky první půle jsme byli lepší, hlavně přes Kronyho (Adam Kronus – pozn. red.) jsme měli šance. Vyrovnali jsme, myslím, že zaslouženě,“ líčil Texl.

Výhru trefil v 66. minutě Roman Potočný. „Do druhé půlky jsme vstoupili lépe, po vstřeleném gólu jsme se ale hlavně bránili, naštěstí se nám to povedlo. Pro domácí je to asi ztráta, měli na konci závary a šance. Pro nás je to důležité vítězství,“ uvědomil si záložník Zbrojovky, který na Hané dlouho hrál.

Obě brněnské branky vypracoval Adam Kronus, letní posila z Viktorie Plzeň. Na první gól nahrál, pak založil akci, po níž Martin Nový asistoval Potočnému. „V přípravě podával velmi dobré výkony, proti Vlašimi byl trochu hendikepovaný, v úvodu dostal koňara do zad a ten zápas nebyl z jeho strany úplně dobrý. V neděli byl ovšem tím, kdo nám pomohl zápas otočit, z jeho pravé strany jsme byli velmi nebezpeční,“ řekl na jeho adresu trenér Klusáček.

V obou dosavadních zápasech se trefil kapitán Jakub Řezníček, který i v pětatřiceti letech naplňuje pověst kanonýra. „Snad bude stačit jeden gól na zápas. Aspoň dva by to chtělo, jeden nemusí vždycky stačit,“ usmál se Texl.

Moc času na odpočinek Brňané nemají, už ve středu od šesti hodin večer přivítají v Adax Invest Areně pražskou Duklu, která po úvodní výhře 4:1 nad pražskou Spartou v pátek doma podlehla Vyškovu 2:4 a je šestá. „Pro nás to bude o to těžší, že jsme v Olomouci museli jít na krev, některé hráče jsme nechali na hřišti déle, než jsme chtěli. Bude potřeba dobrá regenerace, abychom to ve středu zvládli,“ věděl Klusáček.

Do utkání patrně nezasáhne Adam Fousek, který střídal v Olomouci už po osmi minutách od vstupu na trávník. „Udělal špatný pohyb, poranil si přitahovač, bližší diagnózu zatím nevíme. Někteří hráči se nám naopak vracejí po zranění, takže i to bude pro středu varianta,“ zmínil trenér například stopera Jana Štěrbu.